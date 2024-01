Ostia, la preoccupazione dei residenti: “Il muro della spiaggia sta franando”

Grande paura per i residenti di Ostia Ponente e Nuova Ostia: “Il muro del lungomare Duca degli Abruzzi si sta sbriciolando”.

Ancora mancanza di decoro sul territorio di Ostia, con una vicenda che oggi ci viene raccontata da un nostro lettore attraverso una lettera a Il Corriere della Città. Si torna a parlare del lungomare di Ponente, che già nelle scorse settimane è stato al centro dei nostri servizi per le gravi condizioni di degrado in cui versa e soprattutto il crescente abbandono da parte dell’attuale amministrazione lidense.

Il muro della spiaggia che sta crollando a Ostia

A parlarci è il signor Elia, che da diverso tempo interviene sui giornali locali per segnalare le situazioni di degrado legate al territorio di Ostia Ponente. Oggi ci porta sulla spiaggia Grigia del lungomare Duca degli Abruzzi, con il muro che divide il tratto pedonale dalla spiaggia che lentamente sta franando sotto i colpi della mancanza di manutenzione abituale.

Il muro perde pezzi da diverse settimane

Come visibile dalle foto scattate dal signor Elia, il muro adiacente la spiaggia dei cani e nei pressi del Porto di Roma si sta sbriciolando sotto i colpi del tempo. Da una parte l’azione delle mareggiate, che già in questo posto hanno portato via gran parte della sabbia. Dall’altra l’azione del vento e di altri agenti atmosferici, che nei fatti stanno aggravando la condizione di un punto già toccato dalle transenne per dei crolli registrati nei mesi scorsi.

I rischi di questa situazione a Ostia Ponente

Il rischio maggiore per questa situazione, soprattutto da marzo che ripartiranno le prime belle giornate di sole, è un crollo del muro con le persone in spiaggia. Infatti, come evidenziato anche dal nostro lettore, “servirebbe un controllo che scongiuri lo smottamento dell’intero muro”. Crollo che coinvolgerebbe l’area di arenile, la vicina pista ciclabile e l’area pedonale, i parcheggi e il breve tratto di strada del lungomare Duca degli Abruzzi sotto l’hotel Aran Blu Roma.