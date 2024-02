Ostia, l’indiscrezione in X Municipio: Commissione per parlare della Vittorio Emanuele

L’indiscrezione nell’Aula Massimo Di Somma del X Municipio: presto una Commissione sull’ex colonia Vittorio Emanuele II di Ostia.

Il dibattito sul nuovo utilizzo dell’ex colonia Vittorio Emanuele II di Ostia sfocia anche nell’Aula Massimo Di Somma. Il rifugio per clochard che si vorrebbe ampliare sul lungomare lidense, nei prossimi giorni potrebbe vedere un focus prettamente più politico. Sulla vicenda, infatti, sia i consiglieri di maggioranza che di opposizione potrebbero aprire delle Commissioni municipali in merito.

La Commissione sull’ex colonia Vittorio Emanuele di Ostia

Durante il Consiglio del X Municipio di Roma Capitale svoltosi questa mattina, giovedì 22 febbraio 2024, il consigliere Alessandro Aguzzetti ha menzionato una prima Commissione municipale sulla Vittorio Emanuele. Il tavolo istituzionale sarebbe stato confermato nei successivi interventi prima dalla consigliera Mirella Arcamone (Demos Democrazia Solidale – Laboratorio Civico X) e poi dal consigliere Marco Possanzini (Sinistra Civica Ecologista).

Le Commissioni coinvolte per parlare della Vittorio Emanuele

In un incontro che ancora non è stato programmato all’interno del X Municipio, le voci di corridoio in Aula Di Somma già starebbero facendo intuire di cosa si tratterà. Nel pomeriggio di giovedì prossimo, 29 febbraio 2024, potrebbe essere chiamata una Commissione congiunta, che vedrebbe convocati i membri della Commissione Politiche Sociali e Speciale PNRR. Commissioni che, come visibile dal sito del Comune di Roma, sono presiedute dalla Arcamone e Possanzini.

Se la Commissione venisse confermata, chi presenzierà

Rimane da capire chi verrà convocato all’interno di questa Commissione congiunta. Le personalità sicure sono i consiglieri che compongono i due tavoli, ovvero: Mirella Arcamone, Silvia Fiorucci, Monica Picca, Valentina Scarfagna, Marco Passanzini, Giampaola Pau, Giuseppe Conforzi, Alessandro Ieva, Margherita Welyam, Sara Adriani e Raffaele Biondo.

Le personalità tecniche alla Commissione congiunta

Con un Centrodestra che vedrà la presenza di soli tre consiglieri nella Commissione (Picca, Conforzi e Adriani), la curiosità ruota anche sulle personalità tecniche chiamate a intervenire sulla vicenda. L’avviso del tavolo per ora non è arrivato a nessuna persona, ma l’invito per il confronto non è atteso solamente dalle associazioni “pro rifugio” dentro la Vittorio Emanuele: all’incontro vorrebbero partecipare anche quelle realtà che hanno mostrato dissenso verso il progetto, come nel caso di “Ostia Imprese e Professioni” e il Comitato di Quartiere delle Repubbliche Marinare.