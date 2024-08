Ostia nel degrado, marciapiedi di via Mar Rosso tra bottiglie di birra abbandonate e spazzatura

Marciapiedi nel degrado a Ostia: residenti del quartiere Stella Polare esausti della mancanza di decoro su via Mar Rosso

Dopo la situazione raccapricciante alla Stazione Termini di Roma, altre segnalazioni ci arrivano questa volta da Ostia. In questa vicenda ci spostiamo nel cuore di Stella Polare, dove i residenti della zona denunciano episodi di gravissimo degrado lungo i marciapiedi di via Mar Rosso. Una situazione che sta portando all’esasperazione i residenti, esausti di portare a passeggiare il proprio cane o camminare in mezzo a delle discariche abusive a cielo aperto.

Marciapiedi di Ostia invasi dalla spazzatura: la situazione a via Mar Rosso

A immortalare la situazione è la signora Valentina, residente ormai esausta del degrado all’interno di uno dei quartieri più signorili del Litorale Romano. Nonostante l’eccellente nomea di questa zona, il decoro sembra non essere più di casa da diverso tempo. Una situazione che tende a non vedere fine, soprattutto su quei marciapiedi che sono presenti all’incrocio tra via Mar Rosso e via Mar Arabico. Come già avevamo evidenziato in passato, nonostante la presenza dello Stadio Giannattasio e tanti sportivi che fanno attività atletica nel centro, la situazione sembra peggiorare col passare dei mesi.

Residenti esausti del degrado a Stella Polare

Su Il Corriere della Città, l’estate scorsa c’eravamo dedicati alla situazione di questi marciapiedi: in balia dell’erba incolta sul perimetro della nota struttura sportiva lidense. A 12 mesi di distanza, tutto lascerebbe far intendere come nulla sia cambiato: anzi, la situazione sia ulteriormente peggiorata.

Le panchine diventano luoghi di bivacco per incivili e sbandati, che consumano cibi e bevono a tutte le ore del giorno. Tutto ciò lasciando la sporcizia in terra, in rifiuti che ormai si sono accumulati in grande presenza sotto le panche. Plastiche, bottiglie di birra, anche cuscini: una situazione che evidenzia la mancanza di cura in questo quadrante di Ostia, coi residenti costretti a vedere una discarica a cielo aperto proprio sotto i loro balconi.