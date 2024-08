Ostia nel degrado, marciapiedi impercorribili a via Umberto Bucci: invasi da dissesti, transenne e spazzatura

Marciapiedi degradato e pieni di dissesti a Ostia Ponente: la segnalazione dei residenti per via Umberto Bucci

Torniamo a parlare di pesante degrado a Ostia, questa volta guardando alla zona di Ponente del territorio lidense. In una situazione che già avevamo segnalato attraverso le pagine de Il Corriere della Città, torniamo a parlare della condizione indecorosa dei marciapiedi su via Umberto Bucci. Strada di collegamento tra piazza Emanuele Cutinelli Rendina e viale delle Repubbliche Marinare, è una delle zone lidensi più vissute dai residenti per le importanti attività commerciali presenti e soprattutto la vicinanza al lungomare Paolo Toscanelli.

Marciapiedi dissestati a Ostia: la situazione a via Umberto Bucci

Camminare sul marciapiede di via Umberto Bucci è diventato impossibile, almeno da qualche anno. Il passaggio pedonale è invaso dalle sterpaglie e l’erba incolta, cui si aggiunge anche la presenza di rami caduti e accatastati in quel tratto lidense ormai da diversi mesi. Una situazione che preclude il transito pedonale a molte persone, come fa notare la segnalazione della signora Simona con tanto di fotografie sull’attuale stato della strada.

Buca e sporcizia: concreto il pericolo di farsi male a pochi passi dal lungomare lidense

Chi deve attraversare via Umberto Bucci, preferisce camminare in strada e con il rischio di essere investito. Percorrere il marciapiede significa rischiare di prendersi una brutta storta al piede o la caviglia, tra un manto completamente dissestato e le buche presenti. A rendere critica, sul piano del decoro, la situazione, anche le condizioni di degrado di questo tratto stradale: pieno di spazzatura, cartacce e soprattutto le deiezioni canine, lasciate lì da padroni dei quattro zampe.

Insomma diventa una “corsa a ostacoli” percorrere questo marciapiede, che ormai viene segnalato al X Municipio di Roma Capitale almeno da un anno e mezzo. Tranne qualche transenna, ormai buttata giù dal vento e le intemperie, nessuno si è mai visto concretamente per lavorare all’interno del cantiere e ridare un marciapiede sicuro ai residenti di questa zona lidense.