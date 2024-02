Ostia, nuovo spartitraffico su via Tancredi Chiaraluce: stop alle auto contromano su via dell’Appagliatore

Un nuovo spartitraffico nella zona di Ostia Ponente: installata la nuova struttura urbanistica a via Tancredi Chiaraluce.

Arriva un nuovo spartitraffico a Ostia. Si tratta di quello che segnerà il confine tra via Tancredi Chiaraluce e via della Martinica, che nei mesi scorsi era stato richiesto da associazioni e residenti per garantire una maggiore sicurezza stradale nella zona del depuratore lidense. Oggi a sorpresa si è aperto il cantiere stradale, in lavori che dovrebbero terminare nel giro di pochi giorni.

Il nuovo spartitraffico di Ostia

Lo spartitraffico era stato sollecitato diverse volte dai residenti di via Chiaraluce e via dell’Appagliatore negli ultimi anni, in appelli che si sono tradotti in lettere sia verso l’ex presidentessa Giuliana Di Pillo che l’attuale minisindaco lidense Mario Falconi. Tra le motivazioni principali, l’idea che non entrassero più contromano su via dell’Appagliatore automobili o moto provenienti dall’area del depuratore ACEA, che collega principalmente il passaggio dalla frazione di Isola Sacra (Comune di Fiumicino) a Ostia Ponente.

Le auto contromano su via dell’Appagliatore

Il problema è latente da anni nella zona, con un fenomeno che ha sempre rischiato di creare paurosi incidenti stradali o pedoni investiti. La situazione molto presente nelle ore notturne per chi vuole sbrigarsi a raggiungere via delle Azzorre, senza quindi percorrere il perimetro de Parco Pallotta con via della Martinica, aveva portato i residenti della zona a monitorare l’incrocio con via Chiaraluce anche nelle ore notturne.

Le lettere scritte alla Polizia Locale e il X Municipio

Soprattutto con molteplici video girati dai balconi delle case su via Chiaraluce e che affacciano sull’incrocio, è stato possibile dimostrare alle forze dell’ordine e al X Municipio la pericolosità che si stava vivendo in questo quadrante di Ostia: auto e moto che, in piena notte, sfrecciavano ad altissima velocità su via dell’Appagliatore contromano, rischiando di creare frontali e incidenti dall’esito drammatico.

Un passo verso una maggiore sicurezza stradale nella zona

Come menzionano i residenti storici della zona, lo spartitraffico è un primo passo verso la sicurezza stradale della zona. Infatti la cittadinanza aspetta la riparazione della strada, ormai piena di buche, e soprattutto l’installazione di dossi tra via dell’Appagliatore e via Tancredi Chiaraluce.