Ostia, parcheggia la Lamborghini sulle strisce: multa di soli 29,40 euro invece di 165

Dopo aver speso 300mila euro per una Lamborghini, cosa possono essere meno di 30 euro di multa? Meglio direttamente lasciare il bolide ‘parcheggiato’ sulle strisce pedonali piuttosto che perdere tempo a cercare uno spazio libero in regola. La denuncia arriva dal gruppo Facebook ‘Ostia Lido reporter’.

Parcheggia la Lamborghini sulle strisce pedonali: multa irrisoria per il proprietario

In Via della Marina, a poca distanza dall’isola pedonale, il proprietario di una Lamborghini modello Aventador ha pensato bene di lasciare il proprio bolide ‘parcheggiato’ sulle strisce pedonali. E deve ringraziare la benevolenza della polizia locale. Infatti, come testimonia una foto pubblicata su Facebook dal gruppo ‘Ostia Lido reporter’, i vigili hanno lasciato sul vetro dell’auto una multa per sosta al centro della carreggiata. La sanzione, pari a 42 euro, scende a 29 euro e 40 centesimi qualora il pagamento avvenga entro 5 giorni.

La ‘benevolenza’ dei vigili urbani: la multa sarebbe dovuta essere ben più salata

La polizia locale avrebbe potuto (e dovuto) contestare la ben più salata multa per il parcheggio sulle strisce pedonali. La sanzione per questo tipo di violazione parte da 165 euro e può arrivare fino a 660 euro. E per una multa del genere è sufficiente che una sola ruota vada a ingombrare anche solo parzialmente le strisce.

Nel caso specifico della Lamborghini, come mostrano le foto, le ruote sulle strisce pedonali sono due. Inoltre, qualora la vettura intralci il traffico, è prevista anche la rimozione del veicolo. E c’è l’aggravante della recidività: sembra proprio che il proprietario del veicolo abbia preso quello spazio proprio come suo parcheggio riservato. Infatti l’auto è stata fotografata lì sia di giorno che di notte. Insomma, siamo ancora a metà Agosto, ma sembra proprio che gli agenti abbiano voluto fare un regalo di Natale anticipato al proprietario maleducato della Lamborghini.