Ostia pericolosa, scoperto intruso nel giardino di casa: “Il ragazzo cercava un portafoglio”

Nuovi episodi di microcriminalità a Ostia: signora trova intruso nel proprio giardino di casa durante la notte di San Lorenzo

Ostia sempre più pericolosa, in un contesto che viene avvertito soprattutto dai residenti. Dopo l’emergenza sociale emersa su piazza Anco Marzio, la situazione non sembra cambiare a pochi passi da lungomare lidense. Una signora, nella notte di San Lorenzo, ha trovato un intruso all’interno del proprio giardino. Il soggetto sembrava cercasse un portafoglio, finito in maniera poco chiara all’interno dello spazio esterno dell’abitazione.

Intrusi nei giardini delle abitazioni di Ostia: il nuovo episodio sul lungomare

La vicenda viene raccontata dalla signora Elisa (nome di fantasia), che per l’ennesima volta si è trovata uno sconosciuto all’interno del giardino. Tutto ciò nonostante la casa sia vissuta da persone legate alle forze dell’ordine, in una caratteristica che dovrebbe fare da deterrente ai malintenzionati. In realtà sembra di no, considerato come la donna ha trovato un ragazzo sul muretto esterno del proprio giardino, che provava ad aprire il cancello dell’abitazione infilando un braccio proprio all’interno del cortile della donna.

L’episodio nell’abitazione del X Municipio di Roma Capitale

La signora avrebbe redarguito subito il giovanotto, rimanendo spaventata da quel ragazzo che furbescamente voleva entrare all’interno della sua abitazione. Il giovane si sarebbe giustificato del suo gesto alla donna, spiegando come stesse cercando un portafoglio perso, pur non dando delucidazioni su come fosse finito il borsello nell’area privata dell’abitazione. La donna avrebbe concesso al ragazzo di ricercare l’oggetto, seguendo il giovane con un altro familiare. Dopo pochi minuti, lo stesso giovanotto si sarebbe congedato dalle ricerche, uscendo dal cancello probabilmente a mani vuote e allontanandosi dall’abitazione.

Come spiega la signora Elisa, il giardino già in passato è stato visitato dai ladri. A pochi passi dal lungomare di Ostia, in diverse occasioni ha trovato all’interno oggetti di dubbia provenienza e non appartenenti a lei: principalmente borse e portafogli, probabilmente sottratti da borseggiatori a turisti e residenti del Litorale Romano.