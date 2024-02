Ostia, proteste contro il ritorno del mercato a via Desiderato Pietri. Il CdQ: “Decisione sbagliata, ascoltate la cittadinanza”

Una delibera annuncia il ritorno del mercato a via Desiderato Pietri a Ostia: i residenti si oppongono alla decisione del X Municipio di Roma.

Un’ordinanza a ciel sereno ha riacceso la diatriba attorno alla presenza del mercato di Ostia Levante, riaccendendo la levata di scudi da parte dei residenti di via Desiderato Pietri e il Comitato Cittadino Parco della Vittoria. Come ormai esprime da quasi trent’anni, i cittadini non vogliono il ritorno del più conosciuto “mercati degli stracci”, che in anni di attività ha portato molti disagi all’interno della zona.

I residenti si oppongono al ritorno del mercato a Ostia Levante

È molto forte la lettera dal Comitato Cittadino Parco della Vittoria, scritta da Silvio Messina e Gabriele Pisu al presidente Mario Falconi e al sindaco Roberto Gualtieri. La ricollocazione del mercato a via Desiderato Pietri, infatti, non riguardo il progetto per riqualificare i mercati rionali su Roma, considerato come questa sia un’attività ambulante che si svolge solo pochi giorni a settimana.

Un mercato contestato da trent’anni

I residenti bocciano l’idea di un mercato sotto le loro case dal 1990, ovvero quando l’Amministrazione di quell’epoca installò temporaneamente quel tipo di attività. Di temporaneo però non c’è mai stato nulla, poichè a distanza di anni ancora si ventila la possibilità di un ritorno dei banchi alle spalle del Parco Pietro Rosa e sotto lo storico cisternone di Ostia.

Lo spostamento del mercato di Ostia Ponente

Il mercato di Ostia oggi si svolge regolarmente su via di Nostra Signora di Bonaria, un luogo che sotto l’Amministrazione della sindaca Virginia Raggi venne ritenuto idoneo all’attività. Dopotutto anche gli ambulanti diedero il benestare a questa disposizione, considerato come si trovavano alle spalle del Mercato dell’Appagliatore (con i bagni pubblici), un’area più grande per attrezzare i banchi e soprattutto numerosi posteggi pubblici tra le limitrofi aree di via delle Ebridi, Appagliatore e Martinica.

I commercianti bocciano il ritorno a Ostia Levante

Proprio per la comodità del luogo dove operano ora, che peraltro aiuta a far circolare l’economia in questo quadrante di Ostia Ponente, gli ambulanti regolari impegnati in questo mercato si oppongono al ritorno nella zona di via Desiderato Pietri.

I problemi che alimenterebbe il mercato a via Desiderato Pietri

Il ritorno del mercato a via Desiderato Pietri non si traduce solamente nella chiusura della strada più volte a settimane e una sottrazione di parcheggi. A ruota alimenterebbe dei problemi legati alla natura regolamentare, con costi per l’Amministrazione per l’installazione di bagni igienici. Segue poi la questione legata al famoso mercatino delle pulci organizzato dai nomadi, che attraverso la presenza del mercato troverebbe maggiori motivazioni per presenziare a Ostia Levante, occupare il marciapiede di via della Vittoria e portare degrado.