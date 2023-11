Ostia, restyling del parcheggio dell’ex colonia Vittorio Emanuele: sorgerà un playground

A partire dalla pandemia di Covid-19, la riduzione degli spazi di aggregazione pubblici ha colpito soprattutto i giovani e le fasce meno abbienti nel territorio del X Municipio di Ostia. La presidente della commissione politiche sociali, Mirella Arcamone, ha presentato una risoluzione alle altre commissioni municipali per riportare in vita un campo sportivo polivalente, precedentemente declassato a parcheggio nella struttura dell’ex colonia Vittorio Emanuele.

La riqualificazione del parcheggio interno all’ex colonia Vittorio Emanuele a Ostia

L’area in questione si trova nel lato non rivolto al mare dell’ex colonia Vittorio Emanuele, precisamente su via Adolfo Cozza. Fin dall’ultimo decennio, questo spazio ha effettuato il servizio di parcheggio per la biblioteca comunale Elsa Morante, ospitando sporadicamente delle attività legate al quartiere delle Repubbliche Marinare (come la festa della Comunità Sarda). Tuttavia, a causa della pandemia, l’area è stata declassata definitivamente a parcheggio, apparentemente sovradimensionato rispetto alla domanda effettiva, in gran parte limitata ai dipendenti dell’ufficio tecnico municipale e agli utenti della biblioteca Elsa Morante.

Il X Municipio disegna il futuro dell’area esterna all’ex colonia Vittorio Emanuele

La proposta di riqualificazione suggerisce di trasformare il parcheggio in un campo da basket e da pallavolo, sfruttando le predisposizioni già presenti. Un investimento economico relativamente limitato potrebbe restituire alla comunità un nuovo spazio aggregativo, sicuro grazie alle mura circostanti dell’ex Colonia. La zona in questione ospita anche la biblioteca Elsa Morante e l’Ostello della gioventù, contribuendo così a creare un ambiente adatto a diverse attività sociali.

La nuova area per i ragazzi che sorgerebbe a Ostia Ponente

Leonardo Di Matteo, presidente della commissione mobilità, ha sottolineato su RomaToday che “non mancano posti auto nella zona” e ha enfatizzato l’importanza di mettere a disposizione dello svago cittadino e dei giovani uno spazio precedentemente utilizzato come parcheggio. “Questa proposta di riqualificazione rappresenta un ritorno alla socialità e alle attività ludiche per la comunità di Ostia”, ha dichiarato Mirella Arcamone. “Sottolinea l’importanza di preservare e potenziare gli spazi pubblici dedicati all’intrattenimento e al benessere della cittadinanza”. L’iter di approvazione della proposta è ancora in corso, ma la sua realizzazione sarebbe un passo importante per la valorizzazione di un’area importante del territorio di Ostia.