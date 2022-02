Ostia: ”Senza mascherina non si entra”, No mask aggrediscono l’autista armati di bastone

Ostia. Non avevano digerito l’invito da parte dell’autista a scendere dall’autobus perché privi di mascherine. Anche se, in un primo momento, sembravano aver accettato di buon grado le condizioni poste dal conducente. Tuttavia, una volta arrivati alla fermata del capolinea hanno rivelato tutta la loro violenza ed aggressività. Sono, infatti, scesi alla ricerca di qualcosa per poter aggredire il conducente: hanno trovato dei bastoni, con i quali sono poi risaliti sul mezzo ed hanno minacciato violentemente con urla e insulti l’autista, che ha così avuto un forte spavento. Il fatto è successo al capolinea dei bus di via delle Ebridi ad Ostia, nella giornata del 2 febbraio intono alle ore 14.00.

Ostia, aggressione dei no-mask sull’autobus

Sono state una decina le telefonare arrivate al 112 da parte dei tanti testimoni che intorno a quell’ora hanno notato la violenta scena. Due passeggeri che erano armai di bastoni e che si erano rifiutati di indossare le mascherine dopo l’invito dell’autista dell’autobus. Hanno dunque fatto finta di niente, finché non si è giunti al capolinea. Dopo aver recuperato i bastoni sembrava che stessero per aggredire con violenza l’uomo alla guida del mezzo. Momenti di forte paura e concitazione che sono stati interrotti solamene dall’arrivo della polizia prima che i due No mask potessero salire sul bus. Successivamente sono poi stati raggiunti e bloccati. Sequestrati i bastoni rinvenuti nelle vicinanze e riconosciuto dall’autista, la coppia di no mask è stata denunciata e piede libero per interruzione di pubblico servizio.