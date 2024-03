Ostia, spettro ritardo sui servizi balneari per l’Estate 2024: i bagnini chiedono risposte

L’Anab Lazio scrive a Gualtieri: dubbi sulla presenza dell’assistenza bagnanti sulle spiagge di Ostia per la prossima estate.

Si rischia l’ennesima estate senza bagnini sulle spiagge libere di Ostia. A far emergere questa ipotesi è la nuova lettera di Anab Lazio, che nei giorni scorsi ha scritto al sindaco Roberto Gualtieri e il Presidente del X Municipio, il professor Mario Falconi. Il sindacato degli assistenti bagnanti ha chiesto aggiornamenti sulla preparazione della nuova stagione estiva, partendo da alcune criticità che gli ultimi bandi d’appalto capitolini non hanno chiariti.

Ostia senza bagnini sulle spiagge libere: il sospetto per l’Estate 2024

L’Anab, con la lettera scritta dal presidente, sospetta una nuova debacle sulle spiagge libere che comprendono i territori di Ostia e Castel Fusano. Come aveva evidenziato anche sul nostro giornali, sono molteplici i punti oscuri legati all’ultimo bando appalto per i servizi alla balneazione sule spiagge pubbliche del X Municipio: non solo i problemi coi codici ateco, ma anche territori lasciati inspiegabilmente fuori dall’appalto del Comune.

Cosa vuole fare Roma per le spiagge libere di Ostia

L’Anab aveva sollecitato Roma Capitale a rispondere già all’inizio dello scorso febbraio, con una lettera inviata sempre al Sindaco di Roma. Nonostante siano passate settimane da quel protocollo, dagli uffici del Campidoglio ancora non sono arrivate importanti risposte sull’Estate 2024 a Ostia. Come evidenziato dalla lettera del sindacato degli assistenti bagnanti, mancano dei piani d’azione chiari sull’imminente stagione estiva lidense.

Tutto ciò nonostante i tempi siano strettissimi. Su Ostia, la stagione estiva si aprirà nel ventaglio tra il 25 Aprile e il 1 Maggio. A oggi, almeno per la fetta di costa di Castel Porziano, ancora non si sa quale servizio ai bagnanti è previsto per quelle spiagge. Un fenomeno che potrebbe tradursi in disagi per turisti e bagnanti, ma anche in episodi di gravosa cronaca cittadina: l’assenza dei bagnini sulle spiagge libere, lo scorso anno, contribuirono alla morte di tre bagnanti sulle spiagge del Litorale Romano.