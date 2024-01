Ostia, spiaggia ex Faber Beach: degrado e accampamenti abusivi, turisti delusi

Nuovi episodi di degrado a Ostia: all’ex spiaggia libera Faber Beach, l’arenile è da mesi invaso da accampamenti abusivi e spazzatura.

Se qualcuno pensava che il 2024 potesse rivelarsi l’anno del rilancio per Ostia, dovrà probabilmente ricredersi. Il litorale concludeva il 2023 in piena emergenza degrado e, con l’anno nuovo, continua a essere una città in balia di rifiuti, accampamenti abusivi tra spiagge e centro storico, ma soprattutto in territorio dove i rifiuti continuano a invadere le nostre strade.

Degrado a Ostia: spazzatura e accampamenti abusivi all’ex Faber Beach

Tra le note meno liete sul piano del decoro, torniamo a parlare della spiaggia libera ex Faber Beach, oggi sito di almeno 4/5 accampamenti abusivi con vista mare. Se da una parte si vede il livello estremo dell’emergenza abitativa, qualche cittadino ci aveva fortemente creduto in una pulizia dell’arenile pubblico in vista delle vacanze natalizie. Una convinzione che, nei fatti, però non ha mai trovato concretezza.

Una spiaggia libera senza decoro sotto gli occhi dei turisti

I turisti che sono venuti il Primo Gennaio a Ostia per un pranzo al mare, un caffè in spiaggia o solamente una passeggiata tra il Pontile e il Porto di Ostia, hanno dovuto constatare l’enorme degrado presente in questa parte di arenile. Gli accampamenti di fortuna si moltiplicano con il passare dei giorni, con i senzatetto che vivono lo spazio a ogni ora del giorno e impacchettano una nuova “fotografia turistica” del territorio lidense.

La preoccupazione dei residenti che vivono il quartiere Repubbliche Marinare

La vicenda preoccupa tutti i cittadini di Ostia e in particolar modo quelli che vivono nel quadrante delle Repubbliche Marinare, che ormai da mesi scrivono al Comune di Roma e al X Municipio per interventi di bonifica e pulizia sulla spiaggia libera. Per chi si affaccia su questo tratto di costa lidense, lo spettacolo è divenuto indecoroso, in una condizione dove non si capisce perchè manchino degli interventi risolutivi.

Quintali di spazzatura e materiali edili sulla sabbia

Se da una parte c’è l’emergenza abitativa che tocca la spiaggia dell’ex Faber Beach, a destare grande preoccupazione sono anche le condizioni di questo arenile: la spazzatura tende a moltiplicarsi, trasformando tutto ciò in quella che potrebbe diventare un enorme discarica con vista mare. Se non bastasse, mamme hanno rinvenuto legni coi chiodi sporgenti sulla sabbia, in un luogo dove ormai è diventato molto pericoloso sostare e soprattutto portarci i bimbi. Per non farci mancare nulla, i senzatetto sembrerebbero accendere fuochi sulla sabbia per ripararsi dal freddo invernale, in fenomeni che potrebbe degenerare e procurare feriti o danni agli ambienti circostanti.

Foto: Francesco Abet