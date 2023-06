Ostia, torna il Roma Buskers Festival: la kermesse arriva alla quarta edizione

Ostia è pronta ad ospitare dal 7 al 9 luglio il Roma Buskers Festival, quest’anno giunto alla sua quarta edizione. Per l’occasione il Lungomare Duca degli Abruzzi ospiterà artisti di strada, siano essi giocolieri, musicisti, acrobati che trasformeranno l’area in un palco che non mancherà di riservare grandi esibizioni e divertimento.

Sono oltre 300 gli artisti che si esibiranno

Il porto turistico di Roma si prepara ad accogliere oltre 300 artisti locali e internazionali, grazie all’organizzazione affidata al Gruppo Matches che si premura di raccogliere fondi per perseguire un progetto più alto: dare vita a iniziative culturali e di intrattenimento per regalare a Ostia un posto d’onore quanto a manifestazioni culturali e di spettacolo.

Saranno 6 le postazioni che verranno allestite

Saranno 6 le postazioni che verranno allestite per consentire agli artisti di strada di esibirsi e verranno posizionate lungo la passeggiata del Porto. La sera, invece, il Festival accenderà i riflettori sul palco centrale. I promotori dell’evento hanno annunciato, tra gli altri, la partecipazione alla kermesse di: Circensema, Fil, Cyrious Acro, Aurytrip, Famiglia Danzante, Supercumbia, Floor Legendz, Lev Radagan, Libero Baldoni, Le Vamp, Alberto Aperi, Benedetta Badaracco, Cance, Lorenzo Aureli, A Duo Andaban, Antonio Lafata, Lo scrittore per strada, Ball Percussion e Orchestra improvvisata.

I comitati di quartiere parteciperanno all’organizzazione

Seppure ha esordito nel periodo più difficile, quello della pandemia da Covid, il Roma Buskers Festival sta crescendo di anno in anno, contando sempre maggiori partecipazioni. In questa quarta edizione è prevista inoltre la collaborazione con la Siae, ma anche con la Lipu, una scelta quest’ultima che vuole diffondere l’importanza della tutela dell’ambiente e della fauna che ci circonda. Sostanziale, poi, la sinergia con i comitati di quartieri di Ostia, per rendere il territorio parte attiva nella realizzazione dell’evento che assume così un significato più pregnante per cittadini e le realtà che insistono in zona.