Concerto Rkomi stasera a Ostia Antica: scaletta canzoni

Questa sera, 27 giugno 2023, il Teatro romano di Ostia Antica, con la sua atmosfera unica e suggestiva, ospiterà Rkomi, il rapper milanese di 30 anni che ha conquistato il pubblico italiano con le sue canzoni dal ritmo incalzante e dai testi autobiografici. Nato e cresciuto nella periferia di Milano, Rkomi ha iniziato a fare musica da adolescente, ispirandosi ad artisti come Fabri Fibra, Marracash e Gué Pequeno. Dopo aver lasciato la scuola a 17 anni, ha lavorato come barista, lavapiatti e magazziniere, prima di dedicarsi completamente alla sua passione.

Nel 2017 ha pubblicato il suo primo album ufficiale, Dasein Sollen, che lo ha fatto conoscere al grande pubblico e gli ha permesso di collaborare con altri rapper famosi come Sfera Ebbasta, Ernia e Izi. Da allora, la sua carriera è stata in continua ascesa, con altri due album di successo: Io in terra (2019) e Taxi Driver (2021), quest’ultimo certificato disco di platino per le oltre 350 mila copie vendute. Rkomi è anche noto per essere uno dei giudici dell’ultima edizione di X Factor, il talent show musicale trasmesso da Sky Uno.

Il concerto di Rkomi a Ostia Antica

Come accennato prima, questa sera, 27 giugno 2023, Rkomi sarà protagonista di un concerto esclusivo al Teatro Romano di Ostia Antica, il suggestivo sito archeologico alle porte di Roma. Si tratta di un evento imperdibile per i suoi fan, che potranno assistere a una performance dal vivo del rapper milanese sulle note delle sue hit più famose. Il concerto fa parte della rassegna Ostia Antica Festival – Il Mito e il Sogno, organizzata dal consorzio di imprese Antico Teatro Romano in collaborazione con il Parco Archeologico di Ostia Antica. La rassegna prevede una serie di spettacoli musicali e teatrali che si svolgeranno nel suggestivo scenario del Teatro Romano fino al 31 luglio 2023. Tra gli ospiti della rassegna ci sono anche altri artisti di fama internazionale come Robert Plant, Tony Hadley, Damien Rice e molti altri.

Entrata gratuita

Il concerto di Rkomi a Ostia Antica è gratuito fino a esaurimento posti. Per prenotare il proprio posto bisogna inviare una email a eventi@armosia.com. Le prenotazioni saranno accettate fino a quando ci saranno posti disponibili. Il concerto inizierà alle ore 21.15. Si consiglia di arrivare con anticipo per evitare code e disagi.

La scaletta delle canzoni

La scaletta del concerto di Rkomi a Ostia Antica non è stata ancora resa nota ufficialmente, ma si può ipotizzare che il rapper eseguirà i brani più celebri del suo repertorio, tra cui Luna piena, La coda del diavolo, Insuperabile, Nuovo Range e molti altri. Inoltre, è probabile che Rkomi presenti anche alcuni brani del suo prossimo album No Stress, che uscirà il 7 luglio 2023 e che è stato realizzato insieme al suo amico Irama.

Il concerto di Rkomi a Ostia Antica è una grande occasione per ascoltare dal vivo uno dei rapper più apprezzati e seguiti del panorama musicale italiano. Si tratta di un evento unico e irripetibile, che si svolgerà in una location suggestiva e affascinante. Affrettatevi a prenotare il vostro posto e preparatevi a vivere un’esperienza indimenticabile!