Concerto Michele Zarrillo a Ostia Antica: ecco quando e biglietti

Il celebre cantante Michele Zarrillo arriva anche a Ostia Antica con il suo nuovo tour musicale. Sta avendo un gran successo in tutta Italia e il litorale laziale è pronto ad accoglierlo nel bellissimo Teatro Romano della città. D’altronde, Zarrillo è un grande cantautore che ha segnato la storia della musica italiana. Ecco tutte le informazioni sul concerto, su come e quando acquistare i biglietti.

Michele Zarrillo in tour a Ostia Antica

Michele Zarrillo è uno dei più celebri cantautori italiani e ha da poco annunciato la sua data al Teatro Romano di Ostia Antica. L’annuncio social è stato accolto con grande commozione e lui ha dichiarato: “Dopo circa vent’anni torno al Teatro Romano di Ostia… Vi aspetto!”. L’esibizione si terrà il 26 luglio dalle ore 21. Sul palco, insieme a Zarrillo (voce, piano, chitarra acustica ed elettrica), ci saranno anche: Roberto Guarino (chitarre), Andrea Valentini (chitarre), Andrea Rongioletti (tastiere), Danilo Fiorucci (basso), Pino Vecchioni (batteria).

L’emozione del concerto

Il cantautore non ha nascosto la sua grande emozione per lo spettacolo e ha dichiarato: “Sarà una grande emozione riabbracciare i fan che mi seguono da sempre, ma anche esibirmi per la giovane generazione che si è avvicinata a me da qualche tempo”. Il repertorio sarà ricchissimo: dagli ultimi brani ai grandi classici della musica italiana d’autore. Ecco le sue dieci canzoni più famose che hanno appassionato grandi e piccini: Una rosa blu, La notte die pensieri, Cinque giorni, Il canto del mare, L’elefante e la farfalla, L’acrobata, Ti penso ogni momento, L’alfabeto degli amanti, Ragazza d’argento, Mani nelle mani.

Dove acquistare i biglietti: tutte le informazioni utili

I biglietti sono disponibili su Ticketone.it e c’è il posto unico da 40 euro a persona. Per i biglietti per le persone disabili, è necessario mandare una mail a: biglietteria.ats@gmail.com. Lo show durerà più di due ore e si terrà al Teatro Romano in Via dei Romagnoli 717. Ecco il suo annuncio social molto commosso: