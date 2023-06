Street food a Ostia antica: arriva il villaggio per gli amanti del cibo da strada

Torna lo street food a Ostia, per la precisione a Ostia Antica. L’appuntamento è dal 22 al 25 giugno quando il quartiere si trasformerà nella capitale del cibo da strada ospitando il primo ‘Street Food Village’. Dieci ‘truck’ in cui si potranno assaporare panini e arrosticini di carne nostrana, i piatti della tradizione romana, fritti di pesce, dolci e le migliori birre in circolazione. Previsto anche l’intrattenimento per i più piccini.

Ostia Antica Street Food dal 22 al 25 giugno 2023

Questa tipologia di evento viene realizzata sempre più spesso nei vari programmi di intrattenimento delle zone del litorale romano specie d’estate. “Abbiamo deciso di realizzare un vero e proprio ritrovo per gli amanti del cibo da strada – spiega Sergio Conforzi, presidente del ‘Nuovo Faro Aps’ organizzatrice dell’evento – nel quale potranno gustare panini di carne, frittura di pesce, primi della cucina italiana e romana, pizza, fritti, arrosticini, ma anche dolci e diversi tipi di birra. Il litorale di Roma è un luogo che si presta a questo tipo di eventi, Ostia Antica ancora di più perché anello di congiunzione tra la Capitale e il proprio mare. Un evento che consigliamo di non perdere”. Vediamo allora ulteriori dettagli sulla manifestazione e su come partecipare.

Dove parcheggiare, gli orari dell’evento

Per chi arriva in auto è a disposizione il parcheggio del centro sportivo ‘Aldobrandini’ situato in viale dei Romagnoli 656. Per quanto riguarda gli orari dell’evento invece, per le giornate di Giovedì 22 giugno e venerdì 23 i truck saranno aperti dalle 18.00 alle 24.00. Nel weekend invece, e dunque per Sabato 24 e domenica 25, stand aperti anche a pranzo dalle ore 12.00 e sempre fino alle 24.00 per una nonstop all’insegna del cibo e del divertimento. Previste giostre per grandi e piccini.

