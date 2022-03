Anna Rita Cuparo, chi è la violoncellista e moglie di Michele Zarrillo: età, lavoro, figli, matrimonio, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche il cantante Michele Zarrillo. Ma conosciamo meglio la moglie Anna Rita Cuparo.

Chi è la moglie di Michele Zarrillo

Si chiama Anna Rita Cuparo la donna che ha fatto innamorare il cantante romano Michele Zarrillo, lui che con le sue canzoni ha accompagnato e fatto sognare intere generazioni. Lui, da sempre riservato sulla sua sfera privata e sentimentale, in un’intervista a DiPiù Tv ha raccontato di essersi sposato con Anna Rita, in gran segreto, dopo ben vent’anni di convivenza. E’ lei la compagna di vita, la donna che gli starà sempre vicino, che lo supporterà e lo sosterrà. Anna Rita è una musicista talentuosa, una violoncellista molto stimata nel suo settore. Ha preso parte a diversi concerti del marito ed è stata fondamentale nella realizzazione di due album di successo di Zarrillo: Liberosentire del 2003 e L’alfabeto degli amanti di tre anni dopo.

Come si sono conosciuti

Il cantante romano, per la prima volta nel corso della trasmissione Viene da me, ha raccontato il momento in cui ha conosciuto Anna Rita. I due si sono incontrati durante una puntata di Domenica In del 2001: lei era una violoncellista e quel giorno, un po’ perché il destino sa come giocare, era lì per sostituire una collega malata. Un colpo di fulmine, un incontro che ha dato vita a una bellissima storia d’amore.

Il matrimonio e i figli

Anna Rita Cuparo e Michele Zarrillo, dopo ben 20 anni di convivenza, sono convolati a nozze in gran segreto. Dal loro amore sono nati Luca, nel 2010, e Alice, nel 2012. I due, però, sono riservatissimi: Anna Rita non ha i social, non compare mai nelle foto di Zarrillo e si sa veramente poco di lei, se non che è una musicista e che ha 23 anni in meno al cantante. Sappiamo, però, che Michele Zarrillo ha anche un’altra figlia, Valentina, nata da una relazione precedente durata 8 mesi.

Il “mistero” della fede a Sanremo

A Sanremo 2020 Michele Zarrillo è stato protagonista di un siparietto poco divertente. Sì, perché il cantante si è presentato sul palco dell’Ariston senza fede al dito e questo ha creato scompiglio, tra diversi rumors che sono circolati in rete. Poi è stato il cantautore ai microfoni della tv a fare chiarezza su quella ipotetica crisi di coppia: “La fede mi dà un po’ fastidio. Non sono uno che fa notizia, mi faccio gli affari miei”.