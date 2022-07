Rkomi e Paola Di Benedetto si sono lasciati? Le ultime novità

Avevano scelto di mantenere il loro ‘amore’ lontano dai riflettori. E dai social. Almeno fino a qualche settimana fa quando Fedez ha pensato bene di pubblicare una foto con tanto di didascalia che non ha lasciato spazio a interpretazioni. Al centro il rapper e sua moglie Chiara Ferragni, al loro fianco Paola Di Benedetto, da Madre Natura ora impegnata in radio, e Rkomi, cantante che recentemente abbiamo visto anche al Festival di Sanremo con la sua ‘Insuperabile’. Indovinate chi è la coppia dell’anno? Aveva scritto Fedez, mettendo un po’ a tacere tutto i rumors e confermando, di fatto, la relazione tra la bella Paola e l’amico Mirko. Ma ora, a distanza di poche settimane, c’è chi già parla di una rottura tra i due.

Cosa sta succedendo tra Paola Di Benedetto e Rkomi?

Secondo l’esperta di gossip Deianira Marzano, Rkomi e Paola Di Benedetto si sarebbero già lasciati. E lei, ora speaker radiofonica, avrebbe già un altro uomo al suo fianco. Ma sarà vero?

“Si vocifera che lei già frequenti un altro. Storia durata poco, manco il tempo di iniziare” – ha dichiarato qualche giorno fa Deianira Marzano sui social, convinta che si sia trattato solo di una trovata pubblicitaria. Insomma, un modo per far parlare di sé.

Chi è il nuovo fidanzato di Paola Di Benedetto?

Secondo quel rumors, quindi, Paola Di Benedetto e Rkomi si sono già lasciati. E lei avrebbe già un altro fidanzato, ma tutto tace. E tutto è avvolto nel mistero: chi sarà il nuovo compagno? E sarà davvero così? Non ci resta che continuare a seguire i diretti protagonisti per scoprire qualcosa in più!