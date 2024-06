Ostia, vandalizzata nella notte gelateria sul lungomare: lo sfogo social del proprietario

Vandalizzata a Ostia la gelateria GelamoR: ignoti hanno distrutto la vetrina dell’attività a Lido Centro nella notte

Sempre più sentita l’emergenza sicurezza a Ostia. Poche notti fa, l’ennesimo episodio ai danni delle attività commerciali: una gelateria, a pochi passi dal Curvone, è stata vandalizzata nella notte. Ignoti avrebbero lanciato una grossa mattonella contro il vetro dell’attività commerciale, probabilmente per infrangere la vetrata e provare a entrare all’interno del negozio per svaligiarlo. Un tentativo probabilmente non andato a buon fine, nonostante l’ingente danno procurato alla gelateria.

Gelateria vandalizzata nella notte a Ostia

La storia è raccontata da Danilo Pinci, attraverso il gruppo di Ostia Informa. Il ragazzo, titolare della nota gelateria GelamoR, è stato vittima di un pesante atto vandalico alla propria attività. Il negozio, che affaccia a pochi passi da piazza Cesario Console e la Caserma dei Carabinieri, è stata presa d’assalto da ignoti nella notte tra giovedì e venerdì. Come racconta il ragazzo, una persona ha vandalizzato la vetrina intorno all’una di notte di venerdì 7 giugno.

L’appello ai social per trovare testimoni

Danilo ha scritto sul frequentatissimo gruppo Facebook di Ostia, nella speranza di trovare un testimone che abbia visto la scena ai danni del suo negozio. Zona peraltro già sensibile a episodi di grave degrado, come testimoniano le molteplici denunce dei residenti tra via San Quiriaco, l’area di piazza Cesario Console e gli abitanti che affacciano sul Parco XXV Novembre 1884. Chi ha colpito GelamoR, potrebbe averlo fatto solamente per noia e l’intenzione di compiere una bravata.

La situazione critica a Lido Centro

I problemi di sicurezza all’interno di Lido Centro, e soprattutto nell’area dell’ex Parco Pietro Rosa, oggi sono segnalati prevalentemente dai commercianti locali. Già in passato segnalammo come, ormai ogni sera, le macchine venivano aperte di notte tra la zona di piazza Gregorio Ronca e l’area di piazza Magellano, rendendo il centro di Ostia paradossalmente coma una delle zone più soggette ai furti in auto e pericolose dell’intero X Municipio.

Non fosse che il fenomeno è degenerato, toccando col tempo anche le attività commerciali. Con GelamoR, i vandali hanno toccato l’attività condotta da un piccolo imprenditore locale: persone che, con tanti sacrifici, hanno fatto fiorire la propria attività commerciale. Per il contesto di Lido Centro, forse una vicenda prevedibile: anche poche sere fa, nella zona di piazza Quarto dei Mille, ignoti avrebbero vandalizzato e derubato delle attività commerciali del posto.