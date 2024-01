Ozmo celebra la memoria di Willy Monteiro: nuovo murale a Paliano

Ozmo inaugurerà il rinnovamento dell’opera di street art per ricordare Willy Monteiro Duarte a Paliano nella giornata del 20 gennaio 2024.

Ozmo ha celebrato nella giornata di ieri un nuovo murale alla memoria di Willy Monteiro, il giovane ragazzo di orgine capoverdiana e morto in una brutale aggressione a Colleferro. Il murale che ricorda il ragazzo assassinato a settembre 2020 era già presente da tre anni, ma lo street artist ha deciso di rimetterci mano e dargli nuovo vigore per ricordare Willy nella sua comunità cittadina.

Il murale di Ozmo per Willy Monteiro

Willy era nato a Roma, ma con la famiglia dopo l’esperienza a Como, si stabilì poi nel Comune di Paliano. Proprio il piccolo Comune nella provincia di Frosinone è stata la sua ultima residenza, prima dell’immane tragedia che colpì la famiglia con la sua uccisione per mano dei fratelli Marco e Gabriele Bianchi. Come annunciato dallo stesso artista, l’opera rinnovata verrà inaugurata nella giornata di sabato 20 gennaio.

Ozmo ricorda Willy Monteiro nel giorno del suo compleanno

La data del 20 gennaio non è casuale. Ozmo ricorderà la memoria di Willy proprio nel giorno in cui sarebbe stato il suo 25esimo compleanno. Un evento dove non solo i cittadini di Paliano ricorderanno il giovane, ma cui potrebbero prendere parte anche la stessa famiglia Monteiro e le istituzioni comunali. L’opera, inoltre, rientra nelle attività proposte nel progetto culturale “Le giornate del rispetto”.

Ozmo ricorda Willy Monteiro: il progetto “Le giornate del rispetto”

Se i giornali sono invasi da notizie legate alle dimensioni della violenza e l’intolleranza etnica, il Comune di Paliano ha deciso di mandare un messaggio differente. Proprio ricordando la memoria del giovanissimo Willy Monteiro, il Comune ha avviato il progetto culturale “Le giornate del rispetto”, dove si promuove proprio il dialogo tra le persone e quello intergenerazionale. A tutto ciò, si sensibilizzerà le persone anche alle tematiche della violenza psicologica e fisica, oltre poi la lotta a ogni forma di discriminazione o prevaricazione verso il prossimo.