Pacchetti vacanze per persone con disabilità nel Lazio: come candidarsi, requisiti, importi

La Regione Lazio eroga fondi per facilitare la vacanza dei cittadini disabili: ecco come funzionano i pacchetti vacanze del 2024

La Regione Lazio rende più semplici le vacanze per le persone disabili. Con un investimento da quasi 3 milioni di euro, l’ente regionale ha indetto un pubblico avviso per le associazioni e le cooperative che si occupano di disabilità. Alle realtà verrà data l’opportunità di organizzare delle vacanze per i cittadini con disabilità accertata. Un bando che permetterà a queste persone di poter visitare molti posti in giro per l’Italia.

Il pacchetto vacanze della Regione Lazio

L’investimento della Regione Lazio è pari a 2 milioni e 500 mila euro, che potranno essere utilizzati da Enti del Terzo Settore o Cooperative sociali. Investimenti che rientrano nel Fondo Sociale Europeo plus 2021-2027, che permetteranno di organizzare dei pacchetti vacanze con le persone disabili per l’estate 2024. L’avviso pubblico, infatti, permetterà la partecipazione degli Enti del Terzo Settore registrati al RUNTS, oltre alle Cooperative sociali iscritte all’albo regionale (ARTeS): il bando sarà aperto ai cittadini con disabilità residenti nella nostra Regione.

Come funziona la sovvenzione

Ad annunciare le regole dell’avviso pubblico è Massimiliano Maselli, Assessore all’Inclusione sociale e ai Servizi alla persona della Regione Lazio. Ogni Ente del Terzo Settore potrà presentare al massimo tre domande, dove spiegherà il progetto attorno alla realizzazione di soggiorni con gruppi di massimo quattro persone con disabilità accertata.

I soggiorni dovranno avvenire in strutture ricettive nello Stato italiano, in vacanze che devono durare minimo 7 giorni e 6 notti. All’interno di questo periodo, devo essere inclusi tre pasti e soprattutto attività per i partecipanti. Le domande per aderire al bando, sarà possibile inoltrarle dal 20 giugno al 31 luglio 2024. I soggiorni potranno essere effettuati dal momento dell’approvazione della domanda, fino al 31 agosto 2024.