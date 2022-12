Palestrina, incidente all’Olmata: tanta paura

Venerdì movimentato quello di oggi, 16 dicembre 2022, a Palestrina: nel primo pomeriggio, all’incirca alle ore 15, un impressionante incidente stradale,in via Olmata, ha condizionato un inizio di fine settimana di routine.

Scontro tra autovetture, giovani a bordo

Da quanto si apprende, per cause in via di accettamento, due utilitarie hanno impattato violentemente; all’interno dei giovani, in entrambe le auto.

Ricostruzione sommaria dei fatti

Una Fiat 500 avrebbe urtato frontalmente una Ford Puma che, poi, è finita a bordo della carreggiata stradale.

Cinture di sicurezza e airbag hanno scongiurato la tragedia

I malcapitati hanno riportato ferite; tuttavia le cinture di sicurezza allacciate, e il funzionamento dell’airbag, hanno evitato il peggio del peggio.

I soccorsi, le Forze dell’Ordine e il traffico veicolare deviato

Considerata l’importanza dei fatti, sono intervenuti i Carabinieri per la ricostruzione e i rilievi di prassi e l’ambulanza per prestare soccorso e le cure mediche del caso alle persone coinvolte.

Per diverso tempo il consueto scorrimento stradale è stato deviato.