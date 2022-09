Panico sull’aereo per New York: si rompe un finestrino durante il volo

Attimi di puro terrore su un volo diretto a New York quando improvvisamente un finestrino è andato in frantumi. Il tutto è stato filmato da uno dei passeggeri che ha poi postato il video su Tik Tok. Inutile dire che il filmato in brevissimo tempo è diventato virale. Le immagini mostrano i momenti di panico vissuti a bordo e l’intervento del personale. “Emergency, emergency“, si sente gridare. La paura prende posto nel velivolo man mano che tutti si rendono conto della situazione. L’allarme è poi rientrato: da quanto si apprende, ad ogni modo, a rompersi non è stato il finestrino nel suo insieme ma, spiega la compagnia, lo strato elettrofotocromatico che serve per far scurire il vetro.

Il lieto fine

L’episodio è avvenuto lo scorso 20 agosto ma la notizia è diventata di tendenza in queste ore proprio a seguito della pubblicazione del video su TikTok. Un filmato visto da tantissimi utenti e che è rimbalzato praticamente ovunque sul web. Per ciò che riguarda il volo comunque l’aereo, nonostante l’inconveniente, è atterrato regolarmente e la compagnia, la Polish Airlines, ha provveduto alla sostituzione del vetro. A distanza di alcune ore il Boing è così decollato nuovamente con destinazione Polonia da dove era partito.