Papa Francesco influenzato, annullate le udienze per oggi: giovedì in programma la partenza per il Belgio

Papa Francesco ha manifestato i sintomi dell’influenza stagionale questa mattina: medici lo mettono a riposo per il viaggio in Belgio

Papa Francesco ha dovuto annullare le udienze papali previste per la giornata di oggi, 23 settembre, a causa di un lieve stato influenzale. La decisione è stata presa in via precauzionale, considerando il viaggio apostolico che il Pontefice intraprenderà nei prossimi giorni in Lussemburgo e in Belgio.

Attacco influenzale per Papa Francesco

La notizia è stata comunicata dalla Sala Stampa della Santa Sede ai giornalisti, sottolineando la necessità di tutelare la salute del Papa in vista degli impegni futuri. Il viaggio in Lussemburgo e Belgio, previsto dal 26 al 29 settembre, rappresenta il 46° viaggio apostolico del pontificato di Papa Francesco. Questo viaggio arriva a poche settimane di distanza dal precedente viaggio nel Sud-Est asiatico e in Oceania, dimostrando l’instancabile impegno del Pontefice nel portare il suo messaggio di pace e speranza in tutto il mondo.

Il riposo consigliato dai medici

Come spiega Vatican News, l’annullamento delle udienze odierne è un evento raro, ma dimostra l’attenzione che la Santa Sede pone sulla salute del Papa, soprattutto in vista di impegni così importanti come i viaggi apostolici. La comunità cattolica mondiale si unisce nell’augurare a Papa Francesco una pronta guarigione, affinché possa riprendere al più presto la sua missione pastorale con rinnovata energia.