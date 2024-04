Papà inietta mercurio alla figlia di un anno per vendicarsi della ex moglie: “Volevo soffrisse come me”

L’uomo è stato condannato per tentato omicidio. Con lui è finita in carcere anche la nuova compagna, che lo avrebbe aiutato a iniettare mercurio nel corpicino della figlia, una bambina di appena un anno.

L’uomo era consapevole che l’iniezione non avrebbe ucciso la bambina, ma le avrebbe procurato gravi sofferenze, con cui – ancora oggi – sta facendo i conti.

Lo ha lasciato poco dopo aver dato alla luce la sua bambina. Per questo motivo, un 30enne tedesco ha deciso di vendicarsi della sua ex moglie, infliggendo delle sofferenze atroci alla loro figlia. Secondo quanto riferiscono le testate locali, l’uomo avrebbe prelevato del mercurio da un termometro e lo avrebbe iniettato nel piede sinistro della piccola, al fine di indurle dolori indicibili. Con l’iniezione, infatti, sapeva che la bambina non sarebbe morta, ma sarebbe andata incontro a terribili conseguenze.

La drammatica storia arriva da Springe, un piccolo comune della Bassa Sassonia. Un giorno che la bambina era con lui, approfittando anche della complicità della sua nuova compagna, il 30enne le ha iniettato il mercurio, dopodiché ha riaccompagnato la figlia dalla madre, come se nulla fosse successo. È stata proprio lei ad accorgersi che qualcosa non andava, perché la piccola continuava a lamentarsi e a piangere.

Da allora la bambina ha subito dieci operazioni chirurgiche e diversi trattamenti e l’odissea non è ancora conclusa, anche se il peggio sembra essere ormai alle spalle.

Il padre condannato per tentato omicidio

Quando è emerso quello che la piccola aveva subito, l’uomo ha respinto ogni accusa, salvo poi ammettere le sue responsabilità. “Volevo che la mia ex moglie soffrisse quanto ho sofferto io quando mi ha lasciato” ha confessato il 30enne.

Il Tribunale tedesco lo ha condannato a 13 anni di reclusione per tentato omicidio. Stessa pena inflitta alla sua attuale compagna, complice dell’atroce gesto nei confronti della piccola. La donna lo avrebbe assecondato per cercare di salvare la loro relazione, ormai in crisi. L’idea di iniettare mercurio alla bambina sarebbe arrivata dalla visione in TV di un programma crime.

I due si sarebbero quindi documentati per iniettare la “giusta” dose di veleno, in modo da non provocare la morte della bambina.