Parata 2 giugno 2023 a Roma: orari e percorso, dove vederla

Ci siamo, manca davvero poco alla Festa della Repubblica! Una ricorrenza storica estremamente importante e in occasione della quale le cerimonie istituzionali certamente non mancano. Ne è un esempio tra gli altri, la tradizionale quanto immancabile parata che si terrà a Roma in via dei Fori Imperiali con il suggestivo volo delle frecce tricolori. La parata non è, tuttavia, l’unico evento che ruota attorno alla Festa della Repubblica.

Musei gratis a Roma il 2 giugno 2023: quali e gli orari per la Festa della Repubblica

Le celebrazioni per la Festa della Repubblica

Le celebrazioni per il 77esimo anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana inizieranno oggi, giovedì primo giugno e il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha in programma diversi incontri istituzionali. Ad esempio, accoglierà i capi missioni accreditati in Italia al concerto previsto al Quirinale dall’orchestra sinfonica della Rai. Il concerto si aprirà con il saluto del Presidente che sarà trasmesso sul piccolo schermo a partire dalle 17:50. Dopo il concerto è previsto un ricevimento nei giardini del Quirinale.

Il cambio della guardia e la parata

Un altro appuntamento per coloro che si trovano nei paraggi è il cambio della guardia in forma solenne. Il Reggimento carrozzieri alle ore 15 a cavallo con la fanfara del quarto Reggimento Carabinieri a cavallo, svolgerà il cambio della guardia. Per quel che riguarda invece la parata, senz’altro, uno dei momenti più attesi è rappresentato dallo spettacolo delle frecce tricolori che fanno parte della celebrazione ufficiale prevista venerdì 2 giugno a partire dalle 9:15 della mattina. In questo frangente, Mattarella renderà omaggio all’altare della patria con la classica deposizione della corona di alloro. Lo stesso momento nel quale le frecce tricolori voleranno nei cieli della Città Eterna.

Dove vederla

La parata di domani sarà visibile dal vivo ma anche in tv e in streaming. Dal vivo, a Roma, sarà possibile vedere la cerimonia nelle seguenti location: