Partono le Notti d’Estate nel Comune di Fiumicino, gli eventi culturali da Luglio ad Agosto

Ufficializzati gli artisti e il programma per le Notti d’Estate di Fiumicino: annunciati Carlo Verdone, Michele Zarrillo e Claudia Gerini

Notti d’Estate e soprattutto di cultura all’interno del Comune di Fiumicino. Anche quest’anno la località fiumicinese, in una manifestazione che coinvolgerà diverse sue frazioni balneari e non, porterà davanti al pubblico i grandi artisti del mondo musicale e dello spettacolo italiano. Nelle scorse ore è stato pubblicato il calendario degli eventi pubblici per l’estate 2024, che partirà dal 10 luglio e si esaurirà nella notte di Ferragosto.

La manifestazione Notti d’Estate a Fiumicino

La Giunta del sindaco Mario Baccini promette grande spettacolo per i propri cittadini, creando anche un’attrazione turistica molto forte attorno ai singoli spettacoli. Quest’anno gli eventi saranno distribuiti su varie aree comunali. A Fiumicino, il palco toccherà l’area della Darsena, via di Torre Clementina e poi la Corte di Villa Guglielmi. Ci saranno poi eventi a Passoscuro, Fregene e la zona più interna di Aranova.

Gli spettacoli in programma per le prossime settimane

Ad aprire le danze sarà l’attore Neri Marcorè, che si esibirà il 10 luglio dal palco di Fregene nella Pineta Fellini. Nello stesso luogo, il 14 luglio arriva Carlo Verdone, in un evento dove sarà presentato il libro “La porta si apre” dedicato al medico Giovanni Battista Grassi. Sempre a Fregene, il 19 luglio ci sarà la notte in rosa, con la presenza delle conduttrici Anna Pettinelli, Rossella Brescia, Michela Andreozzi ed Eleonora Daniele. Tra il 18 e il 19 luglio, si alterneranno sul palco volti come Gianmarco Tognazzi, Giorgio Tirabassi, Paolo Calabresi e Francesco Pannofino.

Unico evento a Passoscuro, dove il 3 agosto si esibirà il duo pop dei Gemelli Diversi. A Fiumicino il 7 agosto ci sarà il concerto di Michele Zarrillo, il 10 agosto si esibirà Valentina Persia e il giorno dopo ci sarà il concerto dei Tiromancino. Il 20 luglio, presso la Corte di Villa Guglielmi, si esibirà la Banda della Marina Militare. Il 25 luglio, ad Aranova, ci sarà alle 21.30 lo spettacolo del cabarettista Carmine Faraco.