Patente di guida digitale, come funziona e quando arriva: tutte le novità

Arriva l’annuncio per la nuova patente di guida digitale in Italia: ecco quando entrerà in funzione e come funzionerà.

Rivoluzione nel Codice della Strada italiano, con la nostra Nazione che si adeguerà ai nuovi parametri sulla guida decisi dall’Unione Europea: a breve entrerà in vigore la patente di guida digitale. Il documento, che sarà disponibile dal 30 giugno 2024, lo potranno richiedere tutti gli automobilisti italiani, grazie al progetto europeo per la digitalizzazione dei documenti.

La funzione della patente di guida digitale

Questa iniziativa portata avanti dall’Unione Europea, conseguirà numerosi vantaggi per i cittadini degli Stati membri, considerato come avverrà una semplificazione nei controlli, la riduzione di episodi legati alla falsificazione dei documenti e soprattutto una validità del documento riconosciuta in tutta l’Unione Europea. Ora vi spieghiamo a cosa funzionerà e come ottenerla.

A cosa mi serve la patente di guida digitale

Nel concreto, la patente di guida digitale sarà solo la versione elettronica del modello cartaceo. Il documento sarà accessibile da vari dispositivi, come possono essere gli smartphone, i tablet, l’App Io, oltre poi l’applicazione ufficiale della Pubblica Amministrazione italiana.

Questo documento conterrà tutte le informazioni legate alla nostra licenza di guida. Tra le informazioni riportate, troveremo l’identità del guidatore, le autorizzazioni di guida e la scadenza della patente. La patente digitale sarà visibile tramite QR code o disponibile nel portafoglio digitale dell’App IO di ogni singolo cittadino.

Cosa cambia da giugno 2024

La patente di guida digitale sarà attiva dalla fine di giugno, in concomitanza di un’altra importante new entry in Italia: nel nostro Paese, dal 30 giugno, partirà ufficialmente la possibilità di avere un portafoglio digitale. La digitalizzazione delle nostre documentazioni d’identità rientra in un ambizioso progetto europeo, l’European digital identity wallet.

Il progetto dell’Unione Europea punta a rivoluzionare una parte delle nostre consuetudini in fatto di gestione dei nostri documenti, semplificando e facendo evolvere gli schemi legati all’identità digitale attraverso un unico strumento. Tutto ciò ovviamente fatto nel rispetto della privacy dei cittadini italiani ed europei.

Come ottenere la patente digitale di guida

Per ottenere la patente digitale di guida, non necessariamente bisognerà sostituirla con quella classica cartacea. Infatti l’identità digitale sarà ugualmente valida, pur se rimaniamo in possesso della classica patente di guida su carta o tessera.

Per averla, basterà scaricare l’App IO e accederci con SPID o CIE. La stessa app, una volta entrati, si occuperà del lavoro legato al recupero dei nostri dati della patente dal Ministero dei Trasporti, generando poi il codice QR corrispondente alla nostra documentazione. A quel punto, con grande facilità il cittadino potrà visualizzare la patente sul proprio profilo e mostrarla in caso di controllo.