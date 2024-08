Paura a Corso Francia, acqua di colore scuro esce dai rubinetti. Residenti in allarme

Acqua sporca dai rubinetti di Roma Nord: residenti nella zona di Corso Francia impauriti dal guasto idraulico

Brutto risveglio per i residenti di Roma Nord e che hanno casa nella zona di corso Francia. Dopo l’ora di pranzo, oggi dai rubinetti dei vari appartamenti è cominciata a uscire dell’acqua di colore scuro. Una situazione che da subito ha allertato i cittadini che vivono nella zona, che dopo aver visto questo fenomeno nelle loro case hanno cominciato a segnalare tale situazione ad Acea e il Comune di Roma.

Acqua scura e sporca dai rubinetti di Roma Nord: la situazione a Corso Francia

A raccontarlo sono alcuni residenti di corso Francia, che quest’oggi si trovavano a pranzare a casa. Chi è andato a utilizzare l’acqua del rubinetto per bere e lavare semplicemente dei cibi o i piatti, non ha potuto svolgere quest’azione abituale all’interno della propria dimora. Da diversi rubinetti, nei vari appartamenti della zona, scorreva dell’acqua di colore scuro e tendente al nero. Nel flusso idrico, dei cittadini avrebbero trovato anche dei residui di colore nero, probabilmente legati alla terra o dei materiali per costruire le tubature.

Il motivo dell’acqua sporca dai rubinetti della zona

Diversi residenti sono rimasti spaventati da questo fenomeno, segnalando subito la vicenda attraverso i social network o i gruppi WhatsApp di quartiere. Secondo alcuni residenti della zona, il problema sarebbe legato alla rottura di una tubatura nel quadrante di corso Francia e Ponte Milvio. Una situazione che, in alcuni casi, si è mostrata anche più gravosa per alcuni residenti: più di qualcuno avrebbe avuto maggiori problemi nell’area dei bagni del proprio appartamento, dove i rubinetti scaricavano acqua molto probabilmente proveniente dalla fogna.

Il problema della tubatura sembrerebbe abbastanza serio, considerato come pochi giorni fa era stata riparata dagli enti responsabili proprio per delle problematiche tecniche. Ai residenti della zona, consigliamo di non bere assolutamente l’acqua proveniente dai rubinetti, almeno fino a un avviso ufficiale di Acea o il Comune di Roma.