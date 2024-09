Paura a Ladispoli, clochard pericoloso crea disordini e lancia le bottiglie di vetro: cittadini si appellano al Comune

Tanta paura a Ladispoli, torna in circolazione un clochard pericoloso per le strade della città: cittadini scrivono al Comune

Torna la paura a Ladispoli. A far intimorire i residenti dell’area comunale è il ritorno in zona di un clochard, che sembrerebbe sia peggiorato negli aspetti comportamentali verso la società che lo circonda. La persona, conosciuta nell’area comunale e andata in disgrazia per gravi motivi personali, avrebbe acceso negli ultimi giorni un serio campanello dall’allarme nei residenti per alcuni comportamento molto sopra le righe.

Il clochard dai comportamenti pericolosi a Ladispoli

Probabilmente affetto da diverse patologie psichiatriche, l’uomo si aggirerebbe a piedi per tutta la città e recherebbe dei danni. Tra le situazioni che avrebbero creato maggiori disagi, a detta dei residenti, ci sarebbe quello delle evacuazioni fisiologiche in pieno giorno per strada e nei parchi. Anche davanti ai bambini, l’uomo non si sarebbe mai fatto problemi per abbassarsi i pantaloni o addirittura defecare. Situazioni che, in più occasioni negli ultimi giorni, sarebbero state segnalate agli enti competenti e i servizi sociali comunali.

Il lancio di bottiglie in strada e verso i passanti

Dalla cittadinanza non c’è la voglia di mettere alla gogna un uomo in difficoltà, peraltro conosciuto e che mostra i seri segni di disturbo. C’è l’intenzione di attivare il Comune di Ladispoli, affinché questa persona smetta di essere un pericolo tangente per la propria salute e l’incolumità degli altri residenti. Dal suo ritorno sul territorio, i residenti lo avrebbero visto in alcuni comportamenti molto gravi. Su viale Mediterraneo, si sarebbe reso protagonista di un lancio di bottiglie in vetro e passeggiate nella corsia di transito delle automobili. Secondo alcune testimonianze, inoltre, avrebbe compiuto diversi furti in automobile, probabilmente per trovare dei soldi per sostenersi. Una situazione che, sentendo i residenti, starebbe gradualmente peggiorando con il passare dei mesi e necessità di un intervento immediato.