Paura a Santa Marinella, crollo albero provoca una fuga di gas

Crollo di un albero nel Comune di Santa Marinella, nella Provincia di Roma: nella caduta danneggiata una tubatura del gas.

Tanta paura a Santa Marinella, dove i residenti hanno dovuto far fronte a una fuga di gas. La vicenda si sarebbe innescata per la caduta di un albero, che nel crollo ha danneggiato il manto stradale e la conduttura che vi passava sotto. I residenti hanno subito allarmato i soccorsi con il 112, che ha portato i Vigili del Fuoco sul posto e che in piena notte hanno effettuato una complessa operazione di salvataggio per i residenti e le loro case.

Crolla un albero e danneggia una conduttura del gas a Santa Marinella

La situazione si è verificata su via Maleagro, una strada dove sorgono numerose ville e a pochi passi dal mare. L’albero è crollato all’altezza del civico 10, sollevando il pavimento del manto stradale di 5 metri. Il sollevamento del pavimento, nonostante fosse in cemento armato, ha provocato ulteriori danni: lì si trovava il passaggio di una tubatura del gas, che per il crollo e le conseguenti reazioni è rimasta gravemente danneggiata.

Il danno alla conduttura del gas

Come spiega BaraondaNews, la conduttura trasportava gas metano a media pressione nella zona di Santa Marinella. Sul posto sono arrivati immediatamente i Vigili del Fuoco, che dopo 21:30 hanno iniziato le operazioni di messa in sicurezza per i residenti e le loro ville. Hanno sigillato la perdita con un nastro bituminoso, riuscendo poi a chiudere anche la valvola del gas che alimenta tutta la zona residenziale.

Grazie alla collaborazione degli addetti di Italgas, i Vigili del Fuoco hanno individuato una seconda perdita di gas poco distante e sempre legata al crollo dell’albero. Tale operazione, questa volta, è stata molto più complessa: la tubatura passava più in profondità. Riparata la conduttura, che aveva la priorità per motivi di pubblica sicurezza, i Vigili del Fuoco hanno iniziato le operazioni per la rimozione dell’albero e il ripristino della circolazione sulla strada.