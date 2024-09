Paura per una bambina a Ostia, cade dalle spalle del papà e batte la testa a terra: portata al Bambino Gesù

Brutta caduta per una bambina tedesca a Ostia, cade dalle spalle del papà durante una passeggiata e batte la testa

Momenti di grande paura nella giornata di mercoledì a Ostia, dove una bambina ha subito una spaventosa caduta in strada. La bimba ha subito ricevuto i primi soccorsi dai genitori, che si trovavano sul litorale per una vacanza a Roma. Cruciale anche l’intervento di diversi residenti lidensi, che hanno aiutato la famiglia nel complesso momento e soprattutto si sono fatti da mediatori tra i familiari della minore e i soccorritori (non parlavano italiano essendo stranieri).

Vacanza amara per una bambina a Ostia

L’episodio si è verificato intorno all’ora di pranzo a Ostia, quando la famiglia tedesca stava passeggiando per le strade del territorio lidense. Oltre alla mamma, i due bambini piccoli al seguito per vedere il mare e le bellezze di Roma: tra loro una bambina di 3 anni, che al momento dell’incidente si trovava sulle spalle del papà. Un gesto come avviene in tutte le famiglie con bambini, che però può nascondere dei pericoli inaspettati.

Il momento dell’incidente

Secondo il racconto dei genitori, la bambina sarebbe caduta dalle spalle del papà durante la passeggiata. Molto probabilmente lasciandosi cadere all’indietro, precipitando per oltre un metro e sbattendo violentemente la testa a terra. La situazione si sarebbe dimostrata subito seria, considerato come la bambina nella caduta avrebbe sbattuto la nuca sul manto stradale e soprattutto la zona della schiena.

Gli aiuti arrivati dai cittadini

Cruciali si sono rivelati gli aiuti di alcuni cittadini e commercianti di Ostia, che hanno visto la scena e subito si sono attivati per prestare i primi soccorsi alla bambina ferita. In primis sono stati chiamati i soccorsi per la bimba che aveva sbattuto la testa, trasferita presso la struttura specializzata dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per ulteriori controlli: la piccola è stata trasportata in ambulanza, insieme alla mamma, presso il polo sanitario di Roma.

Aiuti sono arrivati anche per il padre della piccola, che era rimasto a badare all’altro figlio neonato e aveva la necessità di raggiungere l’ospedale pediatrico capitolino. Dopo aver fornito acqua e merendine per il bambino, i residenti – attraverso un ragazzo che conosceva l’inglese – hanno chiamato un taxi per far arrivare il turista tedesco alla struttura sanitaria.