Perché l’aeroporto di Fiumicino è stato intitolato a Leonardo Da Vinci? Il motivo

La storia dell’intitolazione a Leonardo Da Vinci del famoso Aeroporto Internazionale “Leonardo Da Vinci” di Fiumicino.

Tra i gioielli dell’area del Litorale Romano, oltre il mare e le riserve naturali, c’è anche una struttura urbanistica che è il fiore all’occhiello di questo immenso territorio costiero: l’Aeroporto Internazionale “Leonardo Da Vinci” di Fiumicino. Un’opera urbana che non solo risulta essere il principale aeroporto di Roma, ma anche un cuore economico di tutto il quadrante marittimo della Città Eterna.

L’importanza dell’Aeroporto “Leonardo Da Vinci” di Fiumicino

Così com’è stato il genio di Leonardo Da Vinci per l’arte italiana e la scienza, ugualmente l’aeroporto a lui dedicato riveste un’identica utilità tecnica per il Comune di Fiumicino, Roma e soprattutto l’Italia. Nonostante la presenza di Malpensa, il Leonardo Da Vinci in molte occasioni è la porta del mondo sulla Città Eterna, ma anche l’ingresso per mettere piede in Italia.

Il miglior aeroporto di Europa

L’Aeroporto di Fiumicino è una maestosità che arricchisce l’Italia sul piano del prestigio e soprattutto economico. Oltre a risultare una delle strutture aeroportuali più grandi del mondo, è stato definito come la struttura più affidabile oggi nel territorio europeo e nel mondo. Un centro urbanistico per gli aerei che denota l’eccellenza del trasporto aereo nel territorio italiano, nonostante la crisi che portò alla chiusura di storici marchi come Alitalia.

L’aeroporto dedicato a Leonardo Da Vinci: perchè

Tutto inizia all’inizio degli Anni ’60, ovvero il periodo in cui venne inaugurato il famoso aeroporto di Roma. All’epoca c’era la necessità di riportare in auge il genio italiano, con la figura di Leonardo Da Vinci che si mostrò come il volto più affine a un simile progetto per le grandi opere pubbliche del Dopoguerra italiano.

Leonardo non solo rappresentava il genio italiano nel campo dell’arte, l’architettura e la scienza, ma anche colui che da tanti critici d’arte e storici venne definito come un pioniere del periodo legato al Rinascimento italiano. Uno status riconosciuto non solo nel mondo accademico, ma addirittura a livello internazionale, con gli studiosi stranieri che lo definiscono senza problemi come uno dei più grandi geni dell’Umanità.

Il tributo a Leonardo Da Vinci dentro l’Aeroporto di Fiumicino

L’Aeroporto di Fiumicino non porta solo il nome di Leonardo Da Vinci. La struttura aeroportuale, visitata ogni giorno da migliaia di turisti o professionisti stranieri, si mostra come una validissima vetrina per esporre alcune riproduzioni ispirate proprio al lavoro, artistico e scientifico, del grande artista e scienziato italiano. Opere che, in alcuni casi, rappresentano le maggiori opere del genio venuto dalla Toscana.