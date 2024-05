Perde il controllo dell’auto e finisce in un fossato: Chiara Bassutti muore a 26 anni

Nello schianto è rimasta coinvolta un’altra vettura, con a bordo una donna di 73 anni e la figlia disabile, rimasta lievemente ferita.

Per la vittima, nonostante l’intervento d’urgenza dei soccorritori, non c’è stato nulla da fare.

Incidente a Spilimbergo, Chiara Bassutti muore a 26 anni

Drammatico incidente nella serata di venerdì, 3 maggio, lungo la strada regionale 464 a Spilimbergo, nel territorio comunale di Pordenone. Chiara Bassutti, 26 anni, stava rientrando a casa a bordo della sua Toyota Yaris quando si è schiantata, frontalmente, con un altro veicolo. Per la giovane non c’è stato nulla da fare, nonostante l’intervento d’urgenza di due ambulanze e dell’elisoccorso.

La conducente dell’altra vettura, una signora di 73 anni, è rimasta illesa, mentre la figlia che viaggiava con lei, una donna disabile di 44 anni, è rimasta leggermente ferita ed è stata portata al Pronto Soccorso. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti. Sembra che la vittima abbia perso il controllo dell’auto in curva e sia finita contro la vettura che viaggiava in direzione opposta, per poi concludere la sua corsa in un fossato.

Chiara Bossutti era molto impegnata nel sociale, lavorava come bartender e consulente fiscale. Era anche stata candidata come consigliere comunale.