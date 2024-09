Pericolo allagamenti a Roma, residenti puliscono la strada a Castelverde

Residenti tengono pulite le strade di Roma: il CdQ di Castelverde interviene per mantenere il decoro nella zona ed evitare allagamenti

Una domenica al servizio della cittadinanza di Roma, quella messa in piedi da alcuni residenti della zona di Castelverde. Con scope, rastrelli e aspiratori, diversi cittadini hanno portato avanti un’operazione di pulizia all’interno di alcune strade del loro quartiere. Una situazione volta a prevenire i fenomeni di degrado, ma soprattutto i casi di allagamento come peraltro già accaduti nei recenti rovesci temporaleschi dell’ultima settimana.

I residenti intervengono contro l’allagamento di alcune strade a Roma

Come immortalato dal consigliere Antonio Muzzone (Fratelli d’Italia in VI Municipio di Roma Capitale), i membri del Comitato di Quartiere si sono dati appuntamento questa domenica per organizzare la “Giornata di Pulizia del Quartiere”. Le persone si sono incontrate questa mattina alle 9.30, portando avanti le operazioni di decoro fino all’ora di pranzo. Interventi che sono serviti a togliere le sporcizie dal manto stradale di via Pedicciano, ma soprattutto liberare le caditoie e i tombini dal fogliame depositato negli ultimi giorni per prevenire episodi di allagamento.

Le parole del Comitato di Quartiere di Castelverde

L’attività del Comitato di Quartiere è un momento di socialità, ma anche per rendere la zona del VI Municipio più vivibile per tutti i residenti. “Questa è un’ottima occasione per unirci come comunità e rendere il nostro quartiere un posto ancora più piacevole in cui vivere – spiega il CdQ -. La pulizia degli spazi comuni non è solo un’azione concreta per migliorare l’ambiente in cui abitiamo, ma anche un segno di rispetto verso il nostro territorio e verso chi lo vive ogni giorno. Partecipare a questa iniziativa significa prendersi cura del luogo in cui viviamo, trasmettere valori di responsabilità civica e dare un esempio positivo per le future generazioni. Ogni piccolo gesto conta per rendere il nostro quartiere più pulito e accogliente per tutti”.