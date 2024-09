Pericolo allagamenti Ostia, residenti chiedono la pulizia delle caditoie

Pericolo di allagamenti nel territorio di Ostia nei prossimi giorni: Gaetano Di Staso lancia un appello per la pulizia delle caditoie urgente

Potrebbe essere una settimana all’insegna della pioggia, quella che potrebbe aprirsi sul territorio di Ostia nei prossimi giorni. Secondo le previsioni meteorologiche, il territorio lidense potrebbe vedere dei potenziali rovesci temporaleschi già nelle prossime ore, con il picco dell’acqua che si potrebbe toccare tra le giornate di giovedì e venerdì prossimo. Se contro la pioggia non si può fare nulla, tanto si può mettere in pratica per evitare gli allagamenti e soprattutto pulire le caditoie sul territorio dell’intero X Municipio.

L’appello per far pulire le caditoie nel territorio di Ostia e il X Municipio

Un nuovo appello all’Amministrazione lidense è stato lanciato da Gaetano Di Staso, attuale responsabile del movimento ambientalista Ecoitaliasolidale nel X Municipio di Roma Capitale. L’attivista ha ribadito il tragico stato delle strade lidensi, che anche per l’avvicinarsi all’autunno sono piene di fogliame e sporcizie. Foglie che, anche per l’azione del vento, sono andate a depositarsi sui tombini e le caditoie locali, creando un tappo per non far drenare l’acqua piovana.

La situazione delle caditoie nel territorio lidense

Secondo i monitoraggi effettuati da Di Staso su tutto il territorio del X Municipio di Roma Capitale, il problema delle caditoie ostruite riguarda più dell’80% di quelle presenti in tutto il territorio lidense. Una situazione che si traduce in una conseguenza inevitabile: l’allagamento d’intere strade o quartieri. Già nei giorni scorsi, su Il Corriere della Città, avevamo parlato delle strade allagate nella zona di Ostia Ponente, nonostante una breve pioggia. Oggi il rischio potrebbe ripetersi, con le caditoie ostruite in aree cittadine molto vissute come via Isole del Capo Verde o via delle Baleari.

La richiesta di Gaetano Di Staso al X Municipio di Roma Capitale

La soluzione, per Gaetano Di Staso, è una e dev’essere messa in piedi urgentemente. “Bisogna far uscire nella giornata di domenica 8 settembre, una squadra di spazzatrici per liberare le strade dal fogliame secco e dai rifiuti che invadono l’80% delle strade del X Municipio, operatori del servizio giardini per liberare tombini e caditoie, in particolare nell’entroterra, nelle aree riconosciute ad altissimo rischio idrogeologico, postazioni dei Vigili del Fuoco e Protezione Civile per tutta la notte nei punti critici del X Municipio. Potremmo sperare che il X Municipio sia operativo e allertato ed evitare situazioni di allagamenti e criticità di cui abbiamo ancora triste memoria?”.