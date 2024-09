Pericolo allagamenti Roma, caditoie ostruite alla Garbatella

Nuovi pericoli di allagamento a Roma: i residenti della Garbatella denunciano pubblicamente l’ostruzione delle caditoie

Gli ultimi rovesci temporaleschi su Roma hanno rilanciato i pericoli allagamenti per le strade della Città Eterna. Dopo le immagini del quartiere Prati e Tor Bella Monaca, riprese anche da Il Corriere della Città, la situazione rischia di degenerare anche in ulteriori quadranti capitolini tra il Centro Storico e le aree della periferia. L’ultimo appello arriva dalla Garbatella, dove anche in questo storico quartiere ci sarebbero seri problemi con la gestione e la manutenzione delle caditoie.

Roma sotto l’acqua: Garbatella rischia gli allagamenti per la mancanza di manutenzione delle caditoie

La situazione è sollevata dai residenti della Garbatella, che già dalla giornata di ieri hanno cominciato a evidenziare pubblicamente i problemi delle caditoie nel quartiere. Come mostrano le foto della signora Sara, oggi i tombini sono completamente ostruiti da sporcizie. Sono bastate un paio di fotografie per dimostrare l’assenza di manutenzione, anche prolungata, di questi scarichi fognari, oggi pesantemente ostruiti da fogliame, erba secca e soprattutto rifiuti.

Tombini completamente tappati in alcune zone dell’VIII Municipio

Le segnalazioni dei residenti, come quelle pervenute sul gruppo Facebook di “Sei de Garbatella se…”, evidenziano ormai una situazione portata al limite. Non solo le caditoie ostruite e mai liberate nonostante le molteplici segnalazioni dei residenti al Comune di Roma Capitale e all’VIII Municipio, ma anche scoli che vengono occlusi da buste di plastiche. Una condizione che inghiotte anche i tombini sul manto stradale, oggi coperti da terriccio e fango in molteplici aree del quadrante tra la via Ostiense e la zona dell’Ardeatino. Questa grave mancanza di manutenzione, con la pioggia prevista nella giornata di domani, rischia di creare dei pesanti allagamenti nei vari quartieri del Municipio 8.

Tra questi, ovviamente, anche quello della Garbatella. Eppure evitare il disagio per cittadini ed esercenti commerciali sarebbe molto semplice, poichè basterebbe un’approfondita pulizia delle caditoie e la loro liberazione dalle varie sporcizie.