Picchiano i disabili in una struttura protetta, otto operatori sociosanitari indagati

A far partire le indagini della polizia è stata la caduta di un giovane ospite all’interno della struttura.

A quel punto sono state installate le telecamere di sorveglianza, che hanno confermato le gravi violenze inflitte ai disabili.

Otto operatori sociosanitari indagati

Otto operatori sociosanitari che lavorano in una struttura protetta per disabili sono stati iscritti nel registro degli indagati, perché sospettati di aver picchiato gli ospiti della residenza. La vicenda arriva da Imperia. A far partire le indagini della polizia sarebbe stata la caduta sospetta di un giovane ospite all’interno della struttura. A quel punto sono state installate le telecamere di sorveglianza, che hanno confermato le gravi violenze inflitte ai disabili.

Gli agenti hanno quindi notificato agli OSS responsabili dei reati l’avviso della conclusione delle indagini preliminari. L’accusa per gli indagati è abuso dei mezzi di correzione e di disciplina, con le aggravanti dell’aver commesso il fatto in danno di persone disabili ricoverate all’interno di struttura sociosanitaria.