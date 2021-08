Piera Degli Esposti: chi era, età, carriera, malattia, marito, figli

Nella giornata di oggi ci ha lasciato una delle più iconiche attrici del cinema e del teatro italiano. Piera Degli Esposti è morta all’Ospedale Santo Spirito di Roma dove era ricoverata da giugno a causa di alcune complicanze polmonari. Ma chi era l’attrice che vinse ben due David di Donatello?

Piera Degli Esposti: chi era, età

Piera Degli Esposti nasce a Bologna il 12 marzo del 1938 e dopo essersi formata con vari gruppi teatrali, riesce a sfondare tra il 1969 e il 1976 al Teatro Stabile dell’Aquila. Della sua infanzia non si hanno molte informazioni, se non che amasse con tutta sé stessa la recitazione in qualsiasi forma, amore che la spinse a intraprendere questa carriera e a sfondare nel cinema italiano.

Piera Degli Esposti: carriera

Piera Degli Esposti muove i primi passi insieme ad altri attori che con il passare degli anni diverranno pilastri del teatro italiano, come Nando Gazzolo e Gigi Proietti. Nel 1967 decolla la sua carriera cinematografica grazie al film “Trio” diretto da Gianfranco Mingozzi. Da qui la sua carriera cinematografica e teatrale prosegue senza sosta: prosegue con “Medea”, diretto da Pier Paolo Pasolini, e “Sotto il segno dello scorpione” dei fratelli Taviani. Vince per due volte il David di Donatello: la prima volta per la migliore attrice non protagonista, grazie alla sua interpretazione in “L’ora di religione” di Marco Bellocchio, e quella in “Il divo” di Paolo Sorrentino. La sua carriera non si ferma e recita nel 2010 nel film di Giovanni Veronesi in “Genitori & figli – Agitare bene prima dell’uso”.

Piera Degli Esposti: malattia, figli, marito

Piera Degli Esposti non ha mai parlato molto della sua famiglia di origine. In un’intervista confessò di avere un complesso rapporto con la madre che la spinse ad avere problemi affettivi nella sfera emotiva da adulta. Piera non si è mai sposata ma ha avuto diversi amanti: “Non sono mai stata senza un fidanzato”, ha dichiarato una volta. Oltre alla mancanza di marito, Piera, non ha mai avuto dei figli. Da giugno era ricoverata all’Ospedale Santo Spirito di Roma a causa di alcune complicanze polmonari.