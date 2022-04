Pigneto, è sprofondata una betoniera: disagi alla circolazione, bloccata l’intera via

Stamattina intorno alle 11:30, in Via Niccolò Piccinino 57 Roma. 3/A, AG/10, una betoniera è sprofondata a causa di un cedimento del manto stradale. L’accaduto ha costretto gli agenti della Polizia Locale a chiudere l’intera via in attesa che i VVF tolgano il mezzo. La chiusura parte da via Riccio Da Parma a Piazza dei Condottieri.

La vicenda

Le pattuglie della Polizia Locale del V Gruppo Prenestino sono state chiamate per intervenire immediatamente in via Nicolò Piccinino. A causa di un cedimento del manto stradale, una betoniera è sprofondata bloccando completamente la via. La strada continuerà ad essere bloccata fin quanto non arriveranno i VVF per rimuovere il mezzo.