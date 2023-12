Policlinico Umberto I di Roma: partnership con Polizia di Stato per contrastare la violenza contro gli operatori sanitari

Iniziativa per contrastare la violenza contro gli operatori sanitari all’interno del Policlinico Umberto I di Roma.

Il Policlinico Umberto I di Roma e la Polizia di Stato hanno annunciato una collaborazione strategica finalizzata a prevenire e contrastare la violenza contro gli operatori sanitari. Questa iniziativa, avviata in risposta alle Linee di indirizzo della Regione Lazio, si concentra su interventi organizzativi, strutturali e di formazione.

Partnership tra Umberto I e Polizia di Stato contro la violenza verso gli operatori sanitari a Roma

La Magnifica Rettrice della Sapienza, Università di Roma, Antonella Polimeni, ha aperto l’evento sottolineando l’importanza della serenità e sicurezza nell’ambiente sanitario per la tutela di operatori e pazienti. Questa iniziativa, secondo la Rettrice, collega strettamente sicurezza e contenzioso come elementi indispensabili per il corretto operato di medici e infermieri.

Le parole all’interno dell’Umberto I

Il Direttore Generale del Policlinico Umberto I, Fabrizio d’Alba, ha dichiarato il completamento di una fase propedeutica, introducendo misure concrete per contrastare la violenza negli ambienti ad alto rischio come il Pronto Soccorso e le aree d’attesa. Tra le iniziative adottate figurano l’estensione della copertura wifi nelle zone di attesa, la riattivazione di monitor informativi e il rinnovamento della segnaletica. Inoltre, il presidio della Polizia di Stato è stato ristrutturato e potenziato, garantendo la presenza continua di operatori in contatto con la Sala Operativa della Questura e altri servizi interni.

Sicurezza negli ospedali di Roma

Il Questore di Roma, Carmine Belfiore, ha sottolineato l’implementazione di un Sistema di sicurezza integrato su tutto il territorio della Capitale, con posti di Polizia riaperti all’interno dei presidi ospedalieri e un sistema di video sorveglianza a 360°. Ciò consente agli operatori di monitorare in tempo reale l’ambiente ospedaliero, attivando risorse necessarie in caso di emergenza.

Maggiori tutele verso il personale sanitario di Roma

La prevenzione della violenza, secondo gli intervenuti, non si limita alle misure di polizia, ma si basa sulla formazione per ampliare la consapevolezza degli operatori e migliorare le tecniche di comunicazione. È stato introdotto un innovativo programma di formazione coinvolgendo attivamente personale della Polizia di Stato come docenti, focalizzandosi su comportamenti preventivi e gestione di situazioni di aggressione.