Polizia porta la gioia negli ospedali di Roma, uova di Pasqua ai piccoli pazienti e i medici

Gli agenti della Polizia di Stato hanno portato questa mattina le uova di Pasqua all’interno degli ospedali di Roma.

Iniziativa di grande solidarietà da parte degli agenti della Polizia di Stato, che stamattina sono passati a fare gli auguri nei reparti pediatrici degli ospedali di Roma. I poliziotti hanno portato colorate uova di Pasqua per i piccoli pazienti e i medici, che sono rimasti piacevolmente colpiti dalla bellissima sorpresa. Un evento che, durante la mattinata, ho coinvolto tre importanti strutture ospedaliere della Città Eterna.

Le uova di Pasqua della Polizia agli ospedali di Roma

L’iniziativa è stata molto apprezzata dai piccoli pazienti ospedalieri, che hanno vissuto la sorpresa dei poliziotti come un momento di gioia e serenità. La prima visita dei poliziotti è avvenuto presso il reparto di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico Umberto I, con gli agenti che hanno regalato delle uova della Nestlé ai piccoli pazienti e i giovani adolescenti ricoverati all’interno dell’ospedale per il periodo di Pasqua.

L’incontro al Policlinico Umberto I

I poliziotti hanno voluto ringraziare anche i medici e i sanitari presenti nella struttura ospedaliera dell’Umberto I, portando dei regali anche per loro. Sono state consegnate numerose uova di cioccolato anche ai dottori e gli infermieri presenti nel Pronto Soccorso ospedaliero, con la Polizia di Stato che ha espresso grande apprezzamento per l’impegno dei sanitari che tutti i giorni salva vite umane e soprattutto cura le persone in difficoltà.

Le visite agli ospedali di Roma

Le visite organizzate dalla Polizia di Stato sono proseguite anche ad altri ospedali della Capitale. Gli agenti hanno visitato l’Ifo San Gallicano e la struttura del Policlinico Tor Vergata, con i medici e gli infermieri che hanno partecipato alla consegna delle uova pasquali per i pazienti più piccoli ricoverati.