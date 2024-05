Poliziotto accoltellato nella notte: era intervenuto per bloccare un uomo che lanciava pietre contro i treni

L’agente è stato colpito da tre fendenti alla schiena ed è stato trasferito d’urgenza in ospedale. L’aggressore, un 37enne marocchino, è stato arrestato.

L’uomo è stato stordito con un taser, non prima di aver ferito l’agente e una donna con una pietra.

Poliziotto accoltellato nella notte: è in gravi condizioni

Un agente di polizia, Christian Di Martino, 35 anni, è stato accoltellato la scorsa notte nei pressi della stazione di Lambrate, a Milano. La Polizia è intervenuta dopo che un uomo, in forte stato di agitazione, stava lanciando pietre contro i treni e aveva colpito alla testa una donna di 55 anni, che è stata portata all’ospedale Fatebenefratelli in condizioni non gravi.

L’uomo, un 37enne di origine marocchina, è stato stordito con un taser, ma è riuscito comunque a colpire con un coltello il vice ispettore di 35 anni, infliggendogli tre fendenti alla schiena. Il poliziotto è stato trasportato in condizioni gravi all’ospedale Niguarda, dove è stato operato d’urgenza a causa di un’emorragia per la lesione di alcuni organi. Il 37enne, che ha diversi precedenti per reati contro le persone e il patrimonio e resistenza a pubblico ufficiale, è stato arrestato e trasferito nel carcere di San Vittore.

Il ministro dell’Interno, Piantedosi, sta seguendo con apprensione la vicenda dell’agente ferito gravemente a Milano, come fa sapere una nota del Viminale.