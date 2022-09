Pomezia, arriva il Salone dell’Aerospazio e Aviazione: al via la prima edizione di Aviation Yes

Si svolgerà a Pomezia, il 16 e 17 ottobre, la prima edizione di Aviation Yes, il “Salone dell’Aerospazio e Aviazione”. L’evento, organizzato dalla nota ufologa pometina Francesca Bittarello, si svolgerà presso il Simon Hotel, che sarà allestito in tema sia nella sala interna che nel patio, dove verranno posizionati stand espositivi istituzionali e commerciali. Alla manifestazione parteciperanno Enti, Istituti, Associazioni, Organizzazioni e Federazioni legate all’aeronautica e all’aerospazio.

Mostre fotografiche e pittoriche e di materiali aeronautici accoglieranno il visitatore, mentre durante le Conferenze ci saranno collegamenti con eminenti militari non più in servizio attivo, ma con altri incarichi di rilievo, oltre a storici dell’Aeronautica, esperti scienziati, già Comandanti delle Frecce Tricolori.

Gli obiettivi della manifestazione

L’obiettivo di Aviation Yes è dare annualmente al pubblico uno spaccato di altissimo livello sulla realtà aeronautica e aerospaziale. Si tratterà di un incontro di prestigio che si svolgerà con cadenza annuale a partire da quest’anno. Nel corso dell’evento, della durata di due giorni, si terranno le Conferenze, divise in 4 aree tematiche.

“Le donne e l’Aviazione un valore aggiunto al pari degli uomini, punto di analisi e congiunzione dalle origini ai nostri giorni nei vari settori di applicazione” “Aerospazio e UAP/UFO una realtà tangibile a livello mondiale, punto di analisi del fenomeno dalle varie prospettive”. “Missioni Fuori Area delle nostre FF.AA , punto di analisi su quanto ha influito in passato e può influire in futuro l’uso di nuove tecnologie legate all’ aviazione e all’aerospazio”. “Aviazione civile, il punto di analisi delle varie prospettive e frontiere legate all’ attività aeronautica sportiva e lavorativa”.

Tra le partecipazioni già confermate spiccano i nomi dell’ex Sottosegretario di Stato alla Difesa Gen. Domenico Rossi e del Gen. Giampaolo Miniscalco, Già Comandante Frecce Tricolori. Saranno presenti anche l’Aero Club D’ Italia e gli americani del MUFON. L’entrata è gratuita per i bambini, mentre gli adulti – se vorranno – potranno lasciare un semplice contributo spese di 5 €. Una formula di entrata particolare, quella scelta dalla manager, per permettere la fruizione dell’evento ai più. Per seguire gli aggiornamenti è possibile seguire il sito ufficiale dell’evento: www.aviationyes.com