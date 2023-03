Pomezia Calcio, arriva la Procura Federale: sanzione di 10.000 euro

Una sanzione da 10.000 euro, da addebitare al Pomezia Calcio 1957 per “responsabilità propria” ai sensi dell’art. 31 del Codice di Giustizia Sportiva, e ai sig.ri Antonio Bacchiani e Alessio Bizzaglia “per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva“, per i loro comportamenti posti in essere.

È quanto ha trasmesso la FGIC al Pomezia Calcio e ai suoi responsabili, “vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 102 pf 22-23 adottato nei confronti della società” e vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio Bacchiani, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD POMEZIA CALCIO 1957.

Gli atti della sanzione

L’informazione relativa agli atti è stata trasmessa alla Procura Generale dello Sport. “Vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale”, si legge nel documento della FGCI, “rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda per la società ASD POMEZIA CALCIO 1957. L’ammenda, notificata il 2 febbraio, ha il termine di 30 giorni per essere pagata. Ma a cosa è dovuta?

Nel comunicato ufficiale pubblicato dalla FGCI non è specificato, ma viene fatto riferimento agli articoli che sarebbero stati violati dalla società sportiva e dai suoi dirigenti.

Cosa dicono gli articoli

Riportiamo quindi interamente l’articolo 31 del Codice di Giustizia Sportiva. L’articolo 6, invece, 1. La società risponde direttamente dell’operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali; 2. La società risponde ai fini disciplinari dell’operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’art. 2, comma 2.

