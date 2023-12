Pomezia, donna rapinata con un coltello all’uscita dell’ascensore condominiale

Furto e rapina a Pomezia, un uomo arrestato dai Carabinieri. E’ accusato di aver derubato, sotto la minaccia di un grosso coltello, una donna attesa all’uscita di un ascensore condominiale. Poi, qualche ora dopo, ha commesso un secondo colpo stavolta in un supermercato. Ecco cosa è successo.

Aveva lasciato lo scooter acceso fuori dal centro commerciale e la circostanza, chiaramente anomala, ha insospettito i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile che transitavano proprio in quel momento, impegnati in un servizio di contrasto alla criminalità. I Militari, a quel punto, hanno deciso di approfondire la situazione e hanno atteso l’arrivo del proprietario: e così hanno scoperto non solo che aveva appena rubato alcuni prodotti nel supermercato ma anche che aveva commesso un’altra rapina quello stesso pomeriggio.

Arrestato 33enne a Pomezia per furto e rapina

Condotto in caserma infatti l’uomo, un 33enne italiano, e sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 4 anelli, che lo stesso aveva occultato nel calzino. I gioielli sono stati quindi riconosciuti da una donna che, qualche ora prima, aveva subìto una rapina. Secondo quanto ricostruito infatti l’uomo, indossando il cappuccio della felpa e una sciarpa a copertura del viso, impugnando un grosso coltello da cucina, avrebbe intimato alla malcapitata di consegnargli denaro e preziosi, dopo averla sorpresa all’interno di un ascensore condominiale. La rapina si è consumata in pieno centro, in Piazza San Benedetto da Norcia.

Il furto nel centro Cavour

Poi, non pago, avrebbe messo nel mirino il supermercato presente all’interno del centro commerciale Cavour, situato lungo l’omonima via sempre in centro a Pomezia. Qui, come visto, i Carabinieri di Pomezia, insospettiti dall’assenza del proprietario di un mezzo acceso e con il casco poggiato sopra la sella, hanno bloccato l’uomo – che aveva effettivamente rubato alcuni alcolici nel punto vendita – dopo essersi appostati. L’indagato adesso, su disposizione della Procura di Velletri, è stato condotto alla casa circondariale di Velletri e l’arresto è stato in seguito convalidato.

