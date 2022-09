Pomezia, ‘esplode’ il tombino alla nuova rotatoria del Selene: sottopasso allagato e circolazione in tilt

Prime piogge e primi problemi a Pomezia, dove questa mattina è “esploso” un tombino nella nuova rotatoria sulla complanare della via Pontina, all’altezza dell’ex hotel Selene, di fronte al sottopasso. La tubatura si è gonfiata fino a rompersi, andando a innondare di acqua e fango le strade.

Sul posto è intervenuta una squadra di operai che ha chiuso il tombino con della terra, ma il timore è che, alla prossima pioggia, possa nuovamente saltare. Intanto fioccano le polemiche. “Oggi sono cadute due gocce d’acqua – ironizza qualcuno – cosa succederà quando arriveranno i temporali veri?”. “Prepariamoci a tirare fuori i canotti – rincara un altro cittadino – che l’inverno è lungo”.

I commenti dei cittadini

Vengono poi ricercati i motivi di questo problema. “Non credo – commenta un cittadino – che costruttore abbia elemosinato sui materiali. Credo che il problema sia tra il ponte e lo scarico di collegamento di via della Tecnica. I tubi che scaricano sono troppo piccoli”. E della stessa idea è anche un altro residente. “Vedo un problema strutturale, non basta rimettere la terra a posto. L’impressione è che livelli e dimensionamento delle tubature non siano adeguate”.

Quale che sia il problema, va certamente risolto. La strada è difatti diventata di largo transito per la circolazione cittadina, sia verso il centro che in direzione dei Castelli, evitando il tratto di via del Mare-via dei Castelli Romani più congestionato.