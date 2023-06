Pomezia, il G.A.P presente al Centenario dell’Aeronautica Militare

Per il Centenario dell’Aeronautica Militare lo storico Gruppo Aeromodellistico Pontina della città di Pomezia ha esposto i suoi aeromodelli all’interno dell’Hangar Girola presso il 14° Stormo della base, dove da parte delle istituzioni e dei visitatori grandi e piccoli ha riscosso un grande interesse.

Gli aeromodelli esposti, ci ha spiegato il Presidente dell’associazione Fabio Peca, sono realizzati dai professionisti del Club pontino ed hanno la peculiarità di utilizzare materiali diversi tra di loro come: resina, legno, fibra, polistirolo, carbonio o ancora, in PLA con stampa 3D per quelli di passione3d.it.

In alcuni casi il progetto parte da un disegno a matita, fino ad arrivare, con tecniche specifiche e dopo un lungo lavoro, alla riproduzione fedele del modello, con tanto di luci, carrelli retrattili, pilotini e superfici mobili, in modo da consentire all’aeroplano di volare in sicurezza. Esposta in anteprima assoluta anche la Minibike con propulsione a reazione con livrea Frecce Tricolori, realizzata dal nostro socio onorario Andrea De Palo.

Gli aeromodelli acrobatici

Spinti da motori elettrici, a scoppio o a turbina, gli aeromodelli possono effettuare evoluzioni in volo seguendo la stessa dinamica di volo di quelli dell’aviazione civile o militare in scala 1:1, quelli che abbiamo ammirato in occasione della festa del Centenario dell’Aeronautica Militare. Grande attenzione è stata poi dimostrata dai diversi appassionati e non, accorsi per uno dei due modelli di S55 esposti, apprezzando la costruzione e ottenendo così informazioni sull’evento che si terrà l’1 Ottobre 2023.

La manifestazione sarà realizzata con due costruzioni del Savoia-Marchetti S55, l’aereo che fu oggetto delle missioni transoceaniche che permisero all’Italia, durante il decennale, di gettare le basi all’aviazione civile ed ai voli intercontinentali e voleranno davanti al Museo di Vigna di Valle, sul lago di Bracciano.

Realizzati dai soci del G.A.P. Osvaldo Ciurleo, Luciano Correani e Marco Maurer per l’evento organizzato insieme all’Aeronautica Militare che si terrà davanti al Museo Storico dell’Aeronautica Militare, in occasione dell’Open Day. Per informazioni sulle attività del G.A.P. potete seguirci sul nostro sito www.gap-roma.it

In conclusione, il Presidente del club pontino Fabio Peca e il Vice Roberto di Rocco, per la preziosa ospitalità all’interno dell’Aeroporto Militare insieme a tutti i soci del Gruppo Aeromodellistico Pontino ringraziano il Comandante Generale di Divisione Aerea Sperimentazione Aeronautica e Spaziale Alessandro De Lorenzo e tutto il suo personale Militare e civile impiegato nei tre giorni della manifestazione aerea.