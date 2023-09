Pomezia, il sindaco saluta gli studenti e augura: ‘Un buon anno scolastico’

Anche a Pomezia sul litorale romano inizia il nuovo anno scolastico, il nuovo sindaco Veronica Felici augura a tutti gli studenti un buon inizio. Non si fa attendere l’intervento della prima cittadina di Pomezia, molto attenta nell’inviare agli studenti di Pomezia i migliori auguri. “Sarà la scoperta di un nuovo mondo“.

Il comunicato della Sindaca

Scrive la sindaca: “Oggi per molti di voi è arrivato il momento di iniziare un nuovo anno scolastico, che per alcuni rappresenta una nuova avventura, la scoperta di un nuovo mondo, per altri sarà il proseguo di un cammino già intrapreso“. Veronica Felici sottolinea il carattere magico ed indimenticabile della scuola per trasmettere ai ragazzi l’importanza di questi anni, non solo dal punto di vista didattico ma anche e soprattutto da quello umano e sociale: “Proverete emozioni, curiosità e soddisfazioni che vi accompagneranno e vi coinvolgeranno strada facendo. Tutto questo vi consentirà di diventare donne e uomini in grado di affrontare la vita in maniera consapevole e adeguata“, annuncia la prima cittadina. Che poi chiosa così: “L’augurio è di essere sempre attenti e disponibili all’apprendimento, con la giusta curiosità e con l’entusiasmo da dedicare al piacere della conoscenza e al gusto dell’amicizia“. Un ultimo pensiero va anche a tutti i collaboratori scolastici, agli insegnanti e ai genitori: “A tutti, studenti, genitori, insegnanti e operatori scolastici un augurio, da parte mia e di tutta l’Amministrazione comunale di un anno proficuo e un buon cammino“.

Il nuovo comune di centro-destra a Pomezia

Dopo anni difficili per il Comune di Pomezia arriva al comune la coalizione di centro-destra. Veronica Felici è stata eletta alle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio con 13.556 voti. E’ la prima donna a ricoprire la carica di Sindaco nella Città di Pomezia. Nei tre precedenti mandati il comune è stato sempre commissariato. Prima con Enrico De Fusco( Partito Democratico) nel 2013 poi con Fabio Fucci e Adriano Zuccalà entrambi del M5s.