Pomezia e Torvaianica, interruzione energia elettrica per lavori: ecco dove e quando

È stato il Comune di Pomezia a rendere noto che “a causa di interventi tecnici da parte di E-Distribuzione a Pomezia, si comunica che nella giornata di venerdì 1° dicembre 2023 ci sarà un’interruzione dell’energia elettrica dalle ore 8:30 alle ore 16:00″. Si tratta di un disservizio che interesserà diverse strade della città.

Ecco quali saranno le strade interessate dal disservizio

Nello specifico a restare senza corrente elettrica saranno: via Filippo Re (in corrispondenza dei civici 19 a 21, 17a, 17b, 17c, 19a, 17/19, sn); largo Columella (in corrispondenza dei civici a 5, 13, da 17 a 19, 19b, da 2 a 4, 16, sn; fr 18); via Ovidio (in corrispondenza dei civici 83, da 42 a 44, 48, 52, 56); via Cavour (in corrispondenza dei civici da 2 a 6, 2a, 2b, sn); via Plinio (in corrispondenza dei civici 15, 19, da 18 a 22); via Enrico Berlinguer (in corrispondenza dei civici 1, 7, 2, 10, 16); via Paolo Borsellino (in corrispondenza dei civici 11, 16) e via Fratelli Bandiera (in corrispondenza del civico 40). L’interruzione del servizio è prevista anche nel territorio di Torvaianica.

Le raccomandazioni del Comune all’utenza

L’amministrazione comunale sottolinea inoltre: “L’interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione. Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto si invitano i cittadini a non commettere imprudenze e comunque a non utilizzare gli ascensori“.

Ecco quando l’erogazione del servizio dovrebbe tornare alla normalità

Salvo eventuali imprevisti, però, già a partire dalle 16 di venerdì 1 dicembre la situazione dovrebbe tornare alla normalità nelle aree indicate. Qualora dovessero presentarsi inconvenienti, nel corso dei lavori stabiliti, il Comune di Pomezia informerà tempestivamente l’utenza.

Torvaianica, mancherà la corrente: dove e quando

Per quanto riguarda Torvaianica invece, sempre nella giornata di venerdì 1° dicembre 2023, l’interruzione dell’energia elettrica dalle ore 8:30 alle ore 16:00 potrebbe verificarsi nelle seguenti strade: Viale Italia (in corrispondenza dei civici 55, 65, 75, 75a, 75b, 85b, 85c, 85d); via Sebastopoli (in corrispondenza dei civici 27a, 27b, 16b);

Via Colonia (in corrispondenza dei civici 41, 41b, 41c, 41d);

Via Olanda (in corrispondenza dei civici da 83d, 87b, 87c, 56b)

Via Lucerna (in corrispondenza dei civici 2a, 2b).